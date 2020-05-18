Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
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Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi

Çin hükümetinden üst düzey bir yetkili olan Dr. Zhong Nanshan, koronavirüs salgınının başlamasından aylar sonra tüm dünyada konuşulacak bir itirafa imza attı. Nanshan, Vuhan yerel yönetiminin ilk başlarda salgının boyutları konusunda bilgi sakladığını doğruladı.

Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
18.05.2020 09:07 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:13

Çin hükümetinin koronavirüs pandemisi danışmanı Dr. Zhong Nanshan, Vuhan yerel yönetiminin ilk başlarda salgının boyutları konusunda bilgi sakladığını doğruladı. Öte yandan bir başka Çinli yetkili de salgının başlarında 'güvenlik gerekçesiyle' bazı Kovid-19 numunelerinin yok edildiğini kabul etti.

Koronavirüs pandemisinden ötürü ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişkileri kesmekle tehdit ettiği Çin'de salgın konusunda en üst düzey danışman Dr. Zhong Nanshan'dan itiraf gibi açıklamalar geldi. Amerikan CNN'e özel demeç veren Zhong, virüsün ortaya çıktığı Hubey vilayetinin merkezi Vuhan'daki yetkililerin ilk günlerde bilgi sakladığını teyit etti. Zhong, kentteki yerel yetkililerin ilk salgının boyutu hakkındaki kilit ayrıntıları Pekin yönetiminden de gizlediklerini belirterek, "Gerçeği söylemekten hoşlanmadılar" dedi.

"SONUÇLARA İNANMADIM"

Dr. Zhong, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun talimatıyla 18 Ocak'ta Vuhan'ı ziyaret ettiğini söyledi. Bu süreçte çok sayıda doktor ve eski öğrencisinden "durumun resmi açıklamalarda anlatılandan çok daha kötü olduğuna" dair telefonlar aldığını ifade eden Zhong, "Yerel yetkililer o sırada gerçeği söylemekten hoşlanmadılar. En başta sessiz kaldılar. Sonra ben, enfekte olan insan sayısının muhtemelen daha yüksek olduğunu söyledim" diye konuştu. Zhong, Çin dışından enfeksiyon haberleri gelmesine rağmen Vuhan'daki sayının 10 günden uzun süre boyunca 41'de kalmasının kendisini şüphelendirdiğini anlattı. Zhong, "Bu sonuçlara inanmadım, dolayısıyla 'Bana gerçek sayıyı vermek zorundasınız' diye üsteledim. Sorumu yanıtlamakta çok isteksiz olduklarını sanıyorum" dedi. Pekin yönetiminin Vuhan kenti ve Hubey eyaletindeki Çin Komünist Partisi başkanları ile yerel sağlık komisyonundan iki yetkiliyi azlettiği bildirilmişti.

23 OCAK TARİHİ

Vuhan'da kısıtlamalar Zhong'un önerisiyle 23 Ocak günü başlamış, 8 Nisan'da kaldırılmıştı. Dr. Zhong bununla birlikte, Pekin yönetiminin ağırlığını koymasının ardından Çin'in dünyadan bilgi gizlemediğini savundu. ABD'den gelen bu yöndeki suçlamaları reddeden Çinli yetkili, Pekin yönetiminin 2003'teki SARS salgınının iki ila üç ay boyunca gizlenmesinden dersler çıkardığını söyleyerek, "Merkezi hükümet bu kez bütün kentlerin ve hükümet birimlerinin gerçek sayıları rapor etmesi gerektiğini açıkladı. Bunu yapmazsanız, ceza söz konusu. Dolayısıyla, 23 Ocak'tan sonraki bütün veriler doğrudur" diye konuştu. Zhong Nanshan, Washington yönetiminin Kovid-19'un Vuhan'daki viroloji laboratuvarından yayıldığı iddiasını da reddetti.

İKİNCİ DALGA UYARISI

Zhong, Çin için ikinci dalga uyarısı da yaptı. "Çin halkının büyük çoğunluğu, bağışıklık olmaması nedeniyle Kovid-19 enfeksiyonuna açık" diyen Dr Zhong, "Büyük bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Şu an durumun yabancı ülkelerdekinden daha iyi olduğunu düşünmüyorum" dedi. Çin'de virüse karşı üç aşının klinik deney aşamasında olduğunu söyleyen Dr. Zhong, bu konuda mükemmel bir sonuca daha yıllar olduğunu söyledi.

"İLK NUMUNELERİ YOK ETTİK"

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Liu Dengfeng, Kovid-19 salgını henüz başlangıç safhasındayken, bazı koronavirüs numunelerinin yok edilmesi talimatı verildiğini kabul etti. Liu, "biyogüvenlik" sebebiyle verilen bu talimatın sadece "yetkisi olmayan" laboratuvarlara gönderildiğini belirtti. Komisyonun bilim ve eğitim bölümünde görevli olan Liu, yetkisi olmayan laboratuvarlarda biyolojik güvenlik riskini ortadan kaldırmak ve tanımlanamamış mikroplardan kaynaklanabilecek ikincil hastalıkların önüne geçmek için bu kararın alındığını kaydetti. ABD yönetimi de, Çin'e ilk numunelerin ortadan kaldırıldığına dair suçlamalar yöneltmişti.

Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi

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