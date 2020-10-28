Çinli şirketten ilginç eğitim: Dayanıklılık için çalışılanlara kendilerini tokatlattılar

Çin'de bir şirketin, çalışanlarına kendilerini tokatlattığı görüntüler sosyal medyaya düştü.

Çin'de bir şirketin, çalışanlarına kendilerini tokatlattığı görüntüler sosyal medyaya düştü. Şirketten yapılan açıklamada, çalışanların kendilerini 'gönüllü' olarak tokatladığı, bu eylemin çalışanların dayanaklıklarını ve satışlarını artırmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Olay, Çin'in Guangdong eyaletindeki Dongguan kentinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir grup şirket çalışanının dizlerinin üstünde çöktüğü, ellerini yere vurdukları ve kendilerini tokatladıkları görüldü. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada tepki çekerken, şirketin çalışanlara kendilerini tokatlattığı öne sürüldü. Şirketten yapılan açıklamada ise çalışanların bu eylemi gönüllü olarak gerçekleştirdikleri ve çalışanların dayanaklıklarını ve satışlarını artırmak amacıyla bu eğitimin yapıldığı belirtili. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şirkete yönelik soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı