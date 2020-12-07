Çinli Sinovac şirketi gerekli fonu buldu! Koronavirüs aşısının üretim kapasitesi 2 katına çıkarılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Çin daha fazla talebimizi karşılayamadı" ifadelerini kullanırken, Covid-19 aşısı üreten Çinli Sinovac Biotech firmasından önemli bir açıklama geldi. Firma, şimdiye kadar 515 milyon dolar fon topladığını ve doz kapasitesini iki katına çıkaracağını duyurdu.

Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech, geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretim kapasitesinin artırılması için Çinli bir şirketten 515 milyon dolarlık fon aldığını duyurdu. Sinovac Biotech'in Başkanı Veydong Yin yaptığı açıklamada, "Asya ve Latin Amerika'daki klinik denemelerde önemli bir aşamaya ulaşan Kovid-19 aşısı CoronaVac'ın geliştirilmesinde büyük ilerleme kaydettik." dedi.

AŞININ ÜRETİM KAPASİTESİ İKİ KATINA ÇIKACAK

Sino Biopharmaceutical'dan 515 milyon dolarlık fon aldıklarını kaydeden Veydong Yin, böylece aşının üretim kapasitesinin iki katına çıkacağını belirtti.

3'ÜNCÜ AŞAMA KLİNİK DENEMELERİNE BAŞLANDI

Sinovac'ın yıllık 300 milyon doz aşı üretmeyi planladığı ifade edildi. Şirketin, 2020'nin sonunda ikinci bir tesisin devreye girmesiyle üretim kapasitesini yıllık 600 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtildi. Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac da 3'üncü aşama klinik denemelerine başlanan aşı adayları arasında bulunuyor.

ACİL DURUM KULLANIMINA İZİN VERİLMİŞTİ

Çin hükümeti, 22 Temmuz'da 1'inci ve 2'nci aşama denemelerde etkinliği kanıtlanan ve ciddi bir yan etkiye rastlanmayan aşı adayının acil durum kullanımına izin vermişti.

TÜRKİYE'DE DENENEN İLK KORONA AŞISI

Formülünde virüsün etkisizleştirilmiş bir versiyonunu içeren aşı adayı için 21 Temmuz'da Brezilya'da, 11 Ağustos'ta Endonezya'da 3'üncü aşama klinik denemelere başlanmıştı. 3'üncü aşama denemeler kapsamında 17 Eylül'de insanlar üzerinde test edilmeye başlanan Coronavac, "Türkiye'de denenen ilk Kovid-19 aşısı" oldu.

"ÇİN DAHA FAZLA TALEBİMİZİ KARŞILAYAMADI"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çin daha fazla talebimizi karşılayamadı. Aşısına güveniyor. Kendi ihtiyacını ve dış talebi yönettiğini söylüyor. Diğer aşılarla ilgili de işbirliğimiz devam ediyor. Bulabildiğimiz diğer aşıyı getirteceğiz. Ruhsatını almış bir aşı, başvuru sonrası Türkiye'de de test ve onaydan geçerse, eczaneden satışına izin verebiliriz. İnaktif aşı dışında uluslararası süreçlerden geçmiş diğer aşılara da erişim sağlanacak" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik