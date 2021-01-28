Çinli et tüccarlarının elinden yüzü yırtılmış halde kurtarılan köpek, şimdilerde İngiltere'nin maskotu
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Çinli et tüccarlarının elinden yüzü yırtılmış halde kurtarılan köpek, şimdilerde İngiltere'nin maskotu

28.01.2021 12:09 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:28
Çinli et tüccarlarının elinden yüzü yırtılmış halde kurtarılan köpek, şimdilerde İngiltere'nin maskotu

İngiliz köpek kurtarma ekibi tarafından Çinlilerin elinden kesilmek üzereyken alınan köpek, ikinci ameliyatını oldu. Hayırseverler tarafından hayata döndürülen Belçika çoban köpeği Angel, kendini kurtaran yeni sahibiyle çok mutlu. Şimdilerde 'İngiltere'nin en çirkin köpeği' olarak anılıyor.

İngiliz köpek kurtarma ekibi, geçtiğimiz yıllarda Çin'de et ticareti yapan insanlardan köpekleri kurtarmak üzere Changhun şehrine gitti. Kentte bulunan bir mezbahaya giderken kamyonun arkasında yüzü yırtılmış bir vaziyette bulunan köpek, şu anki sahibi Hollie Cornes tarafında kurtarıldı. Pekin'de geçirdiği ilk ameliyata rağmen nefes alma problemleri devam eden Angel, sosyal medyada sahibinin yaptığı paylaşımlar sayesinde hayata döndü.

Çinli et tüccarlarının elinden yüzü yırtılmış halde kurtarılan köpek, şimdilerde İngiltere'nin maskotu

"AMELİYAT ESTETİK AMAÇLI DEĞİL!"

Sağlık problemleri devam eden Angel için kişisel sosyal medya hesabından kampanya başlatan Hollie Cornes, çok kısa bir sürede hayvan severlerin desteğiyle ameliyat için gerekli paraya ulaştı. Hayvanların sadece sevgiye ihtiyacı olduğunu belirten genç kadın, "Bu ameliyatın olmasını istemem estetik nedenlerden ötürü değil, tamamen yaşam kalitesini artırmak için yoksa eski görünüşünü de seviyordum." dedi.

Çinli et tüccarlarının elinden yüzü yırtılmış halde kurtarılan köpek, şimdilerde İngiltere'nin maskotu
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