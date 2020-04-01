Çinli bilim insanı: ABD ve Avrupa'daki en büyük yanlış virüse karşı maske takmamak Çinli bilim insanı uyardı: ABD ve Avrupa’daki en büyük yanlış virüse karşı maske takmamak

Çinli bilim insanı George Gao, ABD'de yayımlanan 'Science' dergisine verdiği demeçte, yeni tip koranavirüs (Covid-19) virüsüne karşı maske takmamanın büyük bir yanlış olduğunu söyledi. Çin'de Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi Genel Direktörü olarak görev yapan George Gao, ülkesinde salgınla mücadeledeki deneyimlerini aktarırken, "ABD ve Avrupa'daki en önemli hata, insanların virüsten korunmak için hala maske takmaması" dedi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com