"Çingene Kızı" salgın öncesindeki ziyaretçi sayılarına ulaştı

GAZİANTEP (AA) - Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan, "Çingene Kızı" eseriyle ünlü Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'ni son bir ayda yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti.

Resmi açılışı 9 Eylül 2011'de yapılan, 25 bini kapalı olmak üzere 30 bin metrekarelik alana kurulu Zeugma Mozaik Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor.

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne layık görülen müzede, çingene kızı, mars heykeli, ABD'den getirilen parçalar, yaklaşık 150 metrekarelik duvar resmi, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

Salgın sürecindeki kapanmaların sona ermesiyle ilginin her geçen gün arttığı müzedeki ziyaretçi sayısı, 23 Ekim - 23 Kasım tarihleri arasında 59 bin 560 kişi olarak gerçekleşti. Müze böylelikle, salgın öncesindeki ayların ziyaretçi sayısına da ulaşmış oldu.

Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, salgın nedeniyle kapalı olan müzenin 1 Haziran'da tekrar ziyaretçilere kapılarını açtığını hatırlattı.

Müzeye son aylarda ziyaretçilerin yoğun bir ilgisinin olduğunu belirten Çomak, şöyle devam etti:

"Rakamlar müthiş, bizi çok tatmin ediyor. Son 1 ayda yaklaşık 60 bin kişi ziyaret etti. Bu sayının yıl sonuna doğru daha da artacağını düşünüyoruz. 2022 yılında pandemi koşulları biraz daha azaldıktan sonra Zeugma Mozaik Müzesi belki tarihinin ziyaretçi rekoru kıracak." dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatilde müzeye girişlerde kuyruk oluştuğunu ifade eden Çomak, şunları kaydetti:

"Bu sayının en ağırlıklı olan kısmı 29 Ekim haftasında 3 günlük bir tatil vardı. Bazen günlük 6 bin 500 ziyaretçi ağırladığımız oldu. Okulların 1 hafta tatil olması özellikle yerli ziyaretçi anlamında müzemiz çok yoğundu. İster istemez tatilden sonra bu sayı azaldı. Ama turizm bölgede bitmedi. GAP turları yoğun şekilde devam ediyor. Otellerimiz yüzde yüz çekiyor. Turların başlangıç noktası müzemizdir. Sabahın erken saatlerinde tur otobüslerini burada karşılıyoruz."

Ziyaretçilerden Fatma Er ise arkadaşıyla birlikte Osmaniye'den Güneydoğu turu yapmak için geldiğini söyledi.

Müzeyi çok beğendiğini ifade eden Er, "Mozaiklerin üzerindeki işlemeleri eski dönemdeki insanlar bunu evlerinde kullanıyorlardı. Çok ilginç motifler ve imgeler var. Hayal güçleri çok güzel. İnsan hayret ediyor, merak ediyor bu imgelere ve hayal gücüne. En çok savaş tanrısını beğendim. Eski zamanda olmasına rağmen işçiliği ve motifleri çok etkileyici." diye konuştu.

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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