'Çingene Kız' mozaiğinin kayıp parçaları müzenin deposuna konuldu

GAZİANTEP - ABD'den dün Türkiye'ye getirilen 'Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçaları Gaziantep'e getirilmesinin ardından Zeugma Müzesinde bulunan deposuna konuldu.

1960'lı yıllardan bu yana ABD'de bulunan mozaiğin kayıp parçalar 58 yıl sonra yuvasına döndü. Gaziantep Hava Limanından alınan parçalar Zeugma Müzesinin deposuna yerleştirildi. Burada 8 Aralık tarihinde yapılacak lansman ile görücüye çıkacağı günü bekliyor.

Çingene Kız'ın 12 eksik parçası kavuştuğu yuvasında görücüye çıkacağı günü bekliyor. Özel kutularla paketlenmiş halde titizlikle uçaktan indirilen parçalar, Çingene Kız mozaiğiyle birleştirilmek üzere Zeugma Mozaik Müzesinin deposunda bekleyecek.