Çine'de ormanlık bölgede yeniden yangın çıktı (2)

TEDBİR AMAÇLI BİR MAHALLE BOŞALTILDISarıköy Mahallesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılınca bölgeye yakın olan Kabalar Mahallesinde yaşayan vatandaşlar da tedbir amaçlı evlerini boşalttı.

TEDBİR AMAÇLI BİR MAHALLE BOŞALTILDI

Sarıköy Mahallesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılınca bölgeye yakın olan Kabalar Mahallesinde yaşayan vatandaşlar da tedbir amaçlı evlerini boşalttı. Söndürme çalışmalarında uçak ve helikopterler hava kararıncaya kadar müdahale ederken, karadan ise çalışmalar devam ediyor. Yangın bölgesine giden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ta, "Yangını duyar duymaz buraya geldik. Hemen Tarım ve Orman Bakan yardımcımızla irtibata geçtik, Orman Bölge Müdürümüz görüştük. Kısa sürede karadan ve havadan müdahale başladı. İlk etapta 6 helikopterle başladı ve ardından bir de yangın söndürme uçağı geldi. Şu anda karadan da müdahale devam ediyor. Yangının durumuna göre akşam da gece görüşlü 3 helikopter gönderecekler. Ancak şu an itibariyle durum iyiye gidiyor. Fazla yayılmadan kontrol altına alacağız. Tedbir olarak yangın bölgesine en yakın mahalle olan Kabalar Mahallesindeki vatandaşları da evlerinden tahliye ettik" dedi.

'AYNI KORKUYU YAŞADIK'

Kabalar Mahallesindeki evlerini ikinci kez boşaltan vatandaşlardan Hatice Kardaş (70), "İkinci yangın korkusunu yaşadık. İlk yangından çok korktuk ve evimizi boşaltmıştık. Sadece giysilerimizi ve bir de ilaçlarımı alıp çıktık. Başka hiçbir şey alamadık. Alsak nereye götüreceğiz? Burada bekliyoruz. Gece yangın sönmezse başka mahallede kızımın evine gideceğim" diye konuştu.

Burhan CEYHAN/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan