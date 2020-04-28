"Cinderesi Kentsel Dönüşüm" projesinin çalışmaları başladı
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"Cinderesi Kentsel Dönüşüm" projesinin çalışmaları başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Altındağ Belediyesi'nin beraber yürüttüğü "Cinderesi Kentsel Dönüşüm" projesi için çalışmalar başladı.

28.04.2020 09:29 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:29

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Altındağ Belediyesi'nin beraber yürüttüğü "Cinderesi Kentsel Dönüşüm" projesi için çalışmalar başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Altındağ Belediyesi'nin beraber çalışma yürüttüğü Feridun Çelik Mahallesi sınırlarında yer alan "Cinderesi Kentsel Dönüşüm" bölgesinde, inşa edilecek 451 konut için çalışmalar başladı. TOKİ tarafından kısa süre önce ihalesi tamamlanan bölgede, hak sahiplerinin 2013 yılından beri özlemle bekledikleri modern konutlarına kavuşmalarına az kaldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Balcı "Verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Cinderesi bölgesinin Altındağ'ın kanayan yarası olduğunu söyleyen Başkan Balcı, bu yarayı iyileştirmek için adımlar atıldığını belirterek, "Göreve gelmeden önce bu konuyu çözeceğimize, hak sahiplerini konutlarına kavuşturacağımıza söz vermiştik. 'Söz verdiğimiz gibi' parolasıyla çıktığımız bu yolda, neye söz verdiysek yerine getirdiğimiz gibi, bu sözümüzü de tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve gelir gelmez ilk olarak, hem evleri yıkılan hem de başka yerlerde kira ödemek zorunda kalan ve dolayısıyla çok zor şartlarda yaşayan hak sahipleri için kira yardımı başlattık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Murat Kurum ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, hak sahipleri kira yardımlarına kavuştu. Biz de bir yandan proje ve ihale çalışmalarına başladık. Yatay mimariye uygun proje çalışmamızı bitirdik, ihale süreci de kısa sürede tamamlandı. İlk kazmanın vurulabilmesi için ekiplerimiz aylarca, sabır ve emekle imar yollarını açtılar. İlk olarak; 1829, 1812 ile 1807'nci cadde ve sokakların yol açım çalışmalarını gerçekleştirdik. Çok kısa sürede kazmayı vuracak, temelleri atacağız demiştik. Şükürler olsun, mahcup olmadık. Çok önemli adımları, çok kısa sürede attık. İnşallah yine söz verdiğimiz gibi, kısa sürede inşaatı tamamlayacak ve yıllarca ev özlemi çeken hak sahiplerini evlerine kavuşturacağız" açıklamasında bulundu.

Proje tamamlandığında Cinderesi'nin, Altındağ'ın ve Ankara'nın yeni cazibe merkezi olacağını söyleyen Başkan Balcı "Spor alanları, yeşil alanları ve sosyal donatıları olan modern bir Cinderesi inşa edeceğiz. Bölge sadece modern konutlarıyla değil, sosyal donatı alanlarıyla da büyük beğeni toplayacak. Payamlıtepe ormanlarına da komşu olan Cinderesi bölgesinde ayrıca; spor tesisleri, yeşil alanlar, meydan, ticaret alanları, cami ve sosyal tesislerin de yer aldığı bir şehir kurulacak. Proje, yatay mimariye de uygun şekilde planlandı. Örnek bir dönüşüm olacak." dedi. "Hemşehrilerimizin huzur içinde yaşadığı planlı bir Altındağ oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diyen Başkan Balcı, "Bu projede bize destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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