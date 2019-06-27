Cinayette yeni gelişme! Silah deposu bulundu

SİLAHI temin eden aracı kişinin evinde nazi sembolleri bulundu. Gözaltına alınan iki şüphelinin zanlı Stephan Ernst'in cinayet planı hakkında bilgi sahibi olup olmadığı, aşırı sağ çevrelerle bağı soruşturuluyor. Bulunan silah deposunun cinayet zanlısı Stephan Ernst'e ait olduğu bildirildi. Zanlı Stephan Ernst'in silahları çalıştığı iş yerine ait alanda, yeraltına gizlediği belirtildi. Cinayette kullanılan silahla birlikte 'Uzi' tipi makineli tabanca, pompalı tüfek olmak üzere beş silah ve mermiler ele geçirildi. Zanlı Stephan Ernst, Lübcke cinayetinde kullandığı silahı 2016'da, öteki silahları ise 2014'te satın aldığını itiraf etti.