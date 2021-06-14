Cinayetle sonlanan yan bakma kavgası kamerada
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Cinayetle sonlanan yan bakma kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önceki gece 19 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan "yan bakma" kavgasının zanlısı saklandığı evde yakalanırken, kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde önceki gece 19 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan "yan bakma" kavgasının zanlısı saklandığı evde yakalanırken, kavgaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Önceki gece meydana gelen olayda arkadaşları ile yürüdüğü sırada yoldan geçen bir kişiyle "yan bakma" yüzünden tartışmaya başlayan Serkan Söker (19) tartışmanın büyümesi üzerine silahla vurulmuş, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından olay yerinde boş kovanlar ve satır bulan polis ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleme altına aldı. Çok sayıda iş yerine ait 150 saatlik görüntüyü tek tek inceleyen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 19 yaşındaki genci vuran şüphelinin Fırat B. (19) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri Fırat B.'yi saklandığı evde olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki ilk ifadesinde yan bakma sebebiyle Serkan Söker ile arasında tartışma çıktığını, arbedeye dönüşen tartışma sırasında olayın meydana geldiğini söylediği ifade edilen katil zanlısı, sevk edildiği adil mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Serkan Söker'in biri kız iki arkadaşıyla kaldırımda yürürken yolda karşılaştığı Fırat B. ile aralarında tartışma çıktığı görüldü. Söker'in yanındakiler ile çevrede bulunanların olaya müdahale ettiği anlar ile yaşanan arbede de görüntülere yansıdı. - TEKİRDAĞ

Cinayetle sonlanan yan bakma kavgası kamerada
Cinayetle sonlanan yan bakma kavgası kamerada
Cinayetle sonlanan yan bakma kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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