Cinayete kurban giden karı koca yan yana defnedildi
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Cinayete kurban giden karı koca yan yana defnedildi

Cinayete kurban giden karı koca yan yana defnedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kızlarına mesaj attığını iddia eden komşusu tarafından öldürülen evli çift, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kızlarına mesaj attığını iddia eden komşusu tarafından öldürülen evli çift, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay dün 11.30 sıralarında İzmit ilçesi Şahinler Köyü Gırgırlar mevkiinde meydana geldi. İddialara göre Mehmet Akkuzu isimli şahıs yaklaşık 2 yıl önce kızına mesaj gönderdiğini iddia ettiği karşı komşuları olan Serkan Akarsu ve Gülseren Akarsu Mehmet Akkuzu'yu mahkemeye verdi. Devam eden mahkeme sebebiyle aralarında yaklaşık 2 yıldır husumet yaşadığı Akarsu çiftini, Gırgırlar mevkiinde bulunan tarlada gören Mehmet Akkuzu, Serkan Akarsu ile sözlü tartışma yaşadı. Çıkan tartışmanın ardından Mehmet Akkuzu pompalı tüfekle Serkan Akarsu ve Gülseren Akarsu'ya 5 el ateş etti. Kanlar içinde yerde kalan Akarsu çifti olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından morga kaldırılan Akarsu çiftinin cenazeleri, tamamlanan işlemleri sonrasında yakınları tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi Morgundan alınarak Şahinler Köyüne götürüldü.

Evli ve 6 çocuk sahibi olan Akarsu çifti, köyde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. - KOCAELİ

Cinayete kurban giden karı koca yan yana defnedildi
Cinayete kurban giden karı koca yan yana defnedildi
Cinayete kurban giden karı koca yan yana defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gözü dönen komşu, kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü
Gözü dönen komşu, kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü
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