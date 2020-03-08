Cinayete kurban giden kadınlar için Kız Kalesi'nde ışıklı balon uçurdular
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Edremit, Van, Güncel

Cinayete kurban giden kadınlar için Kız Kalesi'nde ışıklı balon uçurdular

Van'ın Edremit Belediyesince, geçen yıl Türkiye'de cinayete kurban giden kadınlar için tarihi Kız Kalesi'nde ışıklı balonlar uçuruldu.

08.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:48
Cinayete kurban giden kadınlar için Kız Kalesi'nde ışıklı balon uçurdular

Van'ın Edremit Belediyesince, geçen yıl Türkiye'de cinayete kurban giden kadınlar için tarihi Kız Kalesi'nde ışıklı balonlar uçuruldu.

Edremit Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Kız Kalesi'nde etkinlik düzenledi.

Çok sayıda kadının katıldığı etkinlikte, geçen yıl cinayete kurban giden kadınlar için ışıklı balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, vatandaşlarla birlikte ışıklı balon uçurdu.

Say, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili değerlendirme yaptıklarını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir araya geldikleri belirten Say, "2019'da 474 kadın cinayeti işlendi. Onların anısına bugün Edremit Seyirtepe'de (Kız Kalesi'nde) ışıklı balonları uçuruyoruz. İnşallah bir daha hiçbir kadınımız ölmez. Kadınlarımız bizim en önemli değerlerimizdir, toplumumuzun temel taşlarıdır ve başımızın tacıdır. Edremit Belediyesi olarak kadınlarımızın toplumda olmaları gereken yeri elde etmeleri için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan kadınlardan Meltem Tarhan, kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olduklarını ve artık kadınların ölmesini istemediklerini ifade etti.

Bugünün kendileri için kutsal olduğunu ancak kadınların yılın bir gününe sığdırılmasını doğru bulmadığını söyleyen Tarhan, "Kadınlar, anneler çok çok değerli. Kadınsız bir dünya düşünülemez. Bizim için yapılan bu güzel etkinlikten dolayı Edremit Belediyesine teşekkür ederim." dedi.

Işıklı balonların gökyüzüne bırakıldığı etkinlik, kadınların onuruna verilen yemekle son buldu.

Kaynak: AA

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Manşet

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