Cezaevinden İzinli Çıkan Cinayet Zanlısı, Tartıştığı Karısını Öldürdü
Bursa'da cinayet suçundan girdiği cezaevinden izinli çıkan cani koca, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında 3 çocuk annesi, eşini bıçaklayarak öldürdü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan genç mahkum, eşini bıçaklayarak öldürdü.
HAPİSHANEDEN ÇIKTI, KARISINI ÖLDÜRDÜ
Olay Eşref Dinçer Mahallesi Şeker Sokak üzerinde meydana geldi. 2013 yılında Gemlik'te simitçi cinayetinin faili Mehmet H.A. (34), eşi Çiğdem Alpaslan'ı evinin balkonunda bıçaklayarak ağır yaraladı. 112 ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada ilk müdahalenin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 3 çocuk annesi genç kadın kurtarılamadı.
CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI
Olaydan sonra kaçmaya çalışan cinayet zanlısı Mehmet Hanifi A, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞTI
Mehmet Hanifi A'nın, 2013 yılında Gemlik'te simitçi Coşkun Parlak'ın öldürülmesiyle alakalı tutuklu olduğu Bandırma Cezaevi'nden 5 gün izin aldığı öğrenildi.
-
İNSAN ÖLDÜREN KESİNLİKLE ASILMALIDIR UYUŞTURUCU TERÖR VE SAPIKLARDA YOKSA ÜLKE ASLA DÜZELMEZCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
-
Bu nasıl bir ruh hali cezaevide uslandırmamıs idam edecen böleleri..beslemeye gerek yok canileriCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
İzin verende suçCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
-
Artık öğrenin lütfen..."karı" değil eş.....Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır