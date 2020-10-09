Cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalanıp, tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalanıp, tutuklandı

09.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 09.10.2020 13:51
Cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalanıp, tutuklandı

GAZİANTEP'te, 5 yıl önce husumetli olduğu amcasının oğlu Mehmet Yaşar'ı (55) kahvehanede tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Serdal Yaşar (43) jandarmanın operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, 5 yıl önce husumetli olduğu amcasının oğlu Mehmet Yaşar'ı (55) kahvehanede tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan Serdal Yaşar (43) jandarmanın operasyonuyla yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 2015 yılında Hacıbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Serdal Yaşar, husumetli olduğu amcasının oğlu Mehmet Yaşar'ı kahvehanede otururken tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Serdal Yaşar, bulunamadı. Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Yaşar, Koçlu Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Gizlendiği adreste 2 av tüfeği de bulunan Serdal Yaşar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalanıp, tutuklandı
Cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalanıp, tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tuma Çelik Hulusi Akar Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ajda Pekkan Merve Boluğur Bergüzar Korel
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Eddie Newton Josef De Souza Manuel Fernandes
Daha Fazla Türk Erkek İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cinayet zanlısı 5 yıl sonra yakalanıp, tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 13:53:50. #1.14#
title