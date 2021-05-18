Cinayet şüphelisi tutuklandı
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Cinayet şüphelisi tutuklandı

Cinayet şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de geçtiğimiz gün aralarında bulunan husumet nedeniyle çıkan kavgada Mustafa K.'yı (38) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Kerim Enes B., polis sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Eskişehir'de geçtiğimiz gün aralarında bulunan husumet nedeniyle çıkan kavgada Mustafa K.'yı (38) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Kerim Enes B., polis sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

İki yıl önce Hoşnudiye mahallesinde bulunan Barlar sokağındaki bir içkili mekanda Mustafa K. (38) ile Kerim Enes B.'nin de dahil olduğu bir kavga çıktı. Bu kavgadan sonra aralarında husumet oluşan Mustafa K. ile şüpheli Kerim Enes B., geçtiğimiz gün Büyükdere mahallesi Saygılı sokakta gece saatlerinde karşılaşınca tartıştı ve kavga etmeye başladı. Kavga esnasında Kerim Enes B., alkolün etkisiyle üzerinde taşıdığı bıçakla Mustafa K.'yi göğsünden bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan şahıs, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan Kerim Enes B., polis sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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