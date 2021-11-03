Cinayet şüphelisi gelin arabasında yakalandı

ŞANLIURFA'nın Haliliye ilçesinde yaylım ateşine tuttukları otomobilde Bedih Zenciroğlu'nu (48) öldürüp, oğlu İbrahim Zenciroğlu'nu (22) da yaralayan şüphelilerden biri düğün için süslenen gelin arabasında, diğeri ise gizlendiği çiftlik evinde yakalandı.

Olay, 12 Ekim günü Haliliye ilçesi Dağyanı Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Bedih Zenciroğlu yönetimindeki 63 N 4350 plakalı otomobilin lastiklerine seyir halinde ateş açıldı. Kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobile, daha sonra başka bir araçtan yine tüfekle ateş edildi. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Zenciroğlu'nun öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan oğlu İbrahim ise ambulansla hastaneye kaldırdı.

Bu arada, tutuklanan 2 şüphelinin ifadeleri sonrası 5 kişi da gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, 'delil yetersizliği' nedeniyle serbest bırakıldı.