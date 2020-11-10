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Cinayet şüphelisi adliyede

10.11.2020 17:44 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:48
Cinayet şüphelisi adliyede

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada bıçak darbeleri ile 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de ağır yaralanmasına sebep olan şüpheli ile olaya karışan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan tartışmada bıçak darbeleri ile 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de ağır yaralanmasına sebep olan şüpheli ile olaya karışan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Gece saat 01.00 sıralarında Çilhane Mahallesi Ahmet Aşçı Sokak'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 14 bıçak darbesi alan Saffet Karaöz (50) hayatını kaybetmiş, arkadaşı Coşkun Üresin (52) ise bıçakla ağır yaralanmıştı.

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Alaattin S.(20) ile olaya karıştığı belirlenen 6 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekiplerince alınan sıkı güvenlik önlemleri altında Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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