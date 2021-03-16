Cinayet planı yaptıkları iddiasıyla davaları süren Yağmur Sarnıç ve sevgilisine hapis cezası

Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yapmaktan davaları devam eden Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur, Düzce'de yapılan jandarma kontrolünde 'dur' ihtarına uymayarak ekiplere zorluk çıkarmışlardı. 'Jandarmaya direnme ve hakaret' suçlarından da haklarında dava açılan ikili için mahkeme kararını verdi. Cezalarında erteleme de yapmayan mahkeme, ikiliye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi

Eski Türk milli futbolcu Emre Aşık'ı cezaevi firarisi sevgilisi Erdi Sungur ile birlikte öldürmek için cinayet planı yaptığı iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yağmur Sarnıç'a 'jandarmaya direnmek' ve 'hakaret' suçlamasıyla da dava açılmıştı. Davayı karara bağlayan mahkeme ikiliye, 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Yağmur Sarnıç'a, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası daha verdi.

CEZANIN İNFAZI İÇİN HAPSE GİRECEK

Cezaya ilişkin herhangi bir erteleme veya hükmün açıklanmasını geri bırakma yoluna gitmeyen mahkeme, cezanın adli para cezası gibi başka bir cezaya çevrilmesine de yer olmadığını beyan etti. Mahkemenin verdiği karar istinaf ve temyiz incelemesinin ardından onanıp kesinleşirse Sarnıç, başka davalardan aldığı cezalardaki erteleme kararları da bozularak cezanın infazı için hapse girecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Düzce'nin Gülormanı Köyü'nde jandarma görevlilerin önleyici kolluk faaliyeti gerçekleştirdikleri sırada, Sungur ve yanında bir kişinin olduğu araç ihbarı yapılmış, Sungur 'dur' ihtarına uymayarak, jandarma görevlisi Gökhan K.'nın üzerine aracı sürmüştü. Gökhan K., kendisini yana atarak aracın altında kalmaktan kurtulmuş, Erdi Sungur, araçla görevlinin eline çarpıp kaçmıştı. Daha sonra saklandıkları adreste yakalanan ikili, burada da jandarmaya direnmiş, Sarnıç, "Hepinizi Allah belasını versin! Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan çıkar, pislikler" diyerek hakaret etmişti. Ardından elinde takılı bulunan kelepçeyle jandarma görevlisi Alperen A.'nın başına vurup onu yaralamıştı.