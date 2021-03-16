Cinayet planı yaptıkları iddiasıyla davaları süren Yağmur Sarnıç ve sevgilisine hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cinayet planı yaptıkları iddiasıyla davaları süren Yağmur Sarnıç ve sevgilisine hapis cezası

16.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:55

Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yapmaktan davaları devam eden Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur, Düzce'de yapılan jandarma kontrolünde 'dur' ihtarına uymayarak ekiplere zorluk çıkarmışlardı. 'Jandarmaya direnme ve hakaret' suçlarından da haklarında dava açılan ikili için mahkeme kararını verdi. Cezalarında erteleme de yapmayan mahkeme, ikiliye 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi

Eski Türk milli futbolcu Emre Aşık'ı cezaevi firarisi sevgilisi Erdi Sungur ile birlikte öldürmek için cinayet planı yaptığı iddiasıyla Düzce Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yağmur Sarnıç'a 'jandarmaya direnmek' ve 'hakaret' suçlamasıyla da dava açılmıştı. Davayı karara bağlayan mahkeme ikiliye, 'kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Yağmur Sarnıç'a, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası daha verdi.

Cinayet planı yaptıkları iddiasıyla davası süren Yağmur Sarnıç ve sevgilisine hapis cezası

CEZANIN İNFAZI İÇİN HAPSE GİRECEK

Cezaya ilişkin herhangi bir erteleme veya hükmün açıklanmasını geri bırakma yoluna gitmeyen mahkeme, cezanın adli para cezası gibi başka bir cezaya çevrilmesine de yer olmadığını beyan etti. Mahkemenin verdiği karar istinaf ve temyiz incelemesinin ardından onanıp kesinleşirse Sarnıç, başka davalardan aldığı cezalardaki erteleme kararları da bozularak cezanın infazı için hapse girecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Düzce'nin Gülormanı Köyü'nde jandarma görevlilerin önleyici kolluk faaliyeti gerçekleştirdikleri sırada, Sungur ve yanında bir kişinin olduğu araç ihbarı yapılmış, Sungur 'dur' ihtarına uymayarak, jandarma görevlisi Gökhan K.'nın üzerine aracı sürmüştü. Gökhan K., kendisini yana atarak aracın altında kalmaktan kurtulmuş, Erdi Sungur, araçla görevlinin eline çarpıp kaçmıştı. Daha sonra saklandıkları adreste yakalanan ikili, burada da jandarmaya direnmiş, Sarnıç, "Hepinizi Allah belasını versin! Çoluğunuzdan, çocuğunuzdan çıkar, pislikler" diyerek hakaret etmişti. Ardından elinde takılı bulunan kelepçeyle jandarma görevlisi Alperen A.'nın başına vurup onu yaralamıştı.

Cinayet planı yaptıkları iddiasıyla davaları süren Yağmur Sarnıç ve sevgilisine hapis cezası
Haber Yorumları (2)
YOK ARTIK: Bu kadın suç makinesi. Bu ellinci vukuatı. Yazık en çok da yavrularına yazık. Zamanında Barbie operasyonuyla neler neler açığa çıktı. Buna rağmen bu kadınla evlendi Emre Aşık. Allah yardımcısı olsun.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YORUM: Kadına bak kadına sevgiliisyle plan yapmış kocasını öldürecekler , öldürüp parası yeme planları yaptılar demekki . Adama buyuk gecmıs olsun birde jandarmaya çarpmış kaçarken ya o jandarma öleydi ?? Bunlar külliyen zararlı yaw atın bunları cehennemi zumerayaaa
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Deniz Çakır Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cinayet planı yaptıkları iddiasıyla davaları süren Yağmur Sarnıç ve sevgilisine hapis cezası - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 18:03:13. #1.14#
title