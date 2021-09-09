Cinayet nedeni, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı
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Cinayet nedeni, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı

Cinayet nedeni, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de iki gün önce Ekrem Erdoğan'ın (33) Bekir Şahingöz'ü (59) öldürdüğü kavganın uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirlendi.

KAYSERİ'de iki gün önce Ekrem Erdoğan'ın (33) Bekir Şahingöz'ü (59) öldürdüğü kavganın uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirlendi.

Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'nde 7 Eylül günü saat 17.30 sıralarında Bekir Şahingöz ile Ekrem Erdoğan buluştu. Bekir Şahingöz'e ait otomobilde, taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilden inen Ekrem Erdoğan belinden çıkardığı bıçakla Bekir Şahingöz'ü çeşitli yerlerinden yaraladı. Şahingöz, kanlar içinde yere yığılırken, kendisi de parmak ve bacağından yaralanan Erdoğan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Şahingöz'ü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Şahingöz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ekrem Erdoğan, polis ekipleri tarafından kısa süre sonra saklandığı evde yakalandı. Polis nezaretinde Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Erdoğan'ın ilk ifadesinde, "Bekir Şahingöz ile aramızda uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan para meselesi vardı. Bu nedenle bir araya geldik. Kendisiyle tartıştık. Sonrasında yaşanan olay meydana geldi" dediği belirtildi.

Bekir Şahingöz, kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.


Cinayet nedeni, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı
Cinayet nedeni, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı
Cinayet nedeni, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı
Cinayet nedeni, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı
Cinayet nedeni, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı
Cinayet nedeni, uyuşturucu ticareti anlaşmazlığı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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