Cinayet işledikten sonra yurtdışına kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı
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Cinayet işledikten sonra yurtdışına kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Cinayet işledikten sonra yurtdışına kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da Okan Alkan (27), arasında alacak verecek mevzusu bulunan Mahir K. (23) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

BAĞCILAR'da Okan Alkan (27), arasında alacak verecek mevzusu bulunan Mahir K. (23) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından yasadışı şekilde yurtdışına kaçmaya çalışan Mahir K., Edirne'de yakalandıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 10 Haziran'da Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahir K. ve yanında bulunan dört arkadaşı bir otomobil içinde olay yerine geldi. Okan Alkan ile burada buluştuktan sonra aralarında alacak verecek mevzusundan tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda Mahir K., Okan Alkan'ı tabancayla 5 el ateş ederek yaraladı. Mahir K. ve beraberindeki arkadaşları aynı araçla kaçarken yaralı Okan Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yapılan çalışmaların devamında olay yerinde 5 adet 9 mm'lik mermi kovanı bulunurken araç içinde olduğu tespit edilen R.Ö. (22), O.Ç. (22) ve S.Ç. (22) isimli şüpheliler yakalandı. Yine aynı araç içinde bulunan Kadir K. (22) bir gün sonra ilçe ekiplerine teslim oldu. 

Cinayet şüphelisi Mahir K. 15 Haziran günü Edirne Uzunköprü İlçesi'nde yasadışı yollarla yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büroya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet işledikten sonra yurtdışına kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı
Cinayet işledikten sonra yurtdışına kaçmaya çalışan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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