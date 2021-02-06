Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı
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Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı

06.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:29

Aydın-İzmir otoban gişelerinde önündeki aracı sıkıştırıp kaza yapmasına neden olan sürücü, hiçbir şey olmamış gibi gaza basıp yoluna devam etti. İki kişinin öldüğü kazada, sorumsuz sürücü güvenlik kameralarını hesaba katmayınca, kısa sürede polis tarafından yakalandı. Sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin otoban gişelerindeki beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Meydana gelen kaza sonrası kazaya sebebiyet verdiği belirlenen Onur B. isimli sürücünün hiçbir şey olmamış gibi gaza basıp gitmesi görenleri şaşırttı.

YARALI, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Edinilen bilgiye göre, Ali İlkimen yönetimindeki 20 HA 949 plakalı Volkswagen otomobil, İzmir istikametine gitmek üzere otobana girdiği sırada Aydın-İzmir otoban gişelerindeki beton bariyere çarptı. Otoban gişeleri uygulama noktasında görevli polislerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Kazada yaralanan sürücü Ali İlkimen (45), Havva Ovacıklı (65), Mehmet Ovacıklı ve Davut Özkan ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Havva Ovacıklı ve araç sürücüsü Ali İlkimen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Davut Özkan ve hayati tehlikesi devam eden Mehmet Ovacıklı'nın tedavisi hastanede sürüyor.

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Kaza sonrası otoyoldaki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, 09 ACV 15 plakalı otomobilin gişe girişinde diğer otomobilin bir anda önüne kırarak sıkıştırıp kazaya sebebiyet verdiği ve olay sonrası kaçtığı tespit edildi. Kaza sonrası yakalanarak gözaltına alınan otomobil sürücüsü Onur B. emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Onur. B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı
Cinayet gibi kaza! Sıkıştırdığı araçta iki kişi öldü, sorumsuz sürücü umursamayıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ

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