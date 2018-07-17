Çınaraltı Sohbetleri'nin 2. Yılı Meltem Cumbul ve Selin Söğütlügil'le Başlıyor

Lüleburgaz Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 2017 yılında başlatılan "Çınaraltı Sohbetleri" bu yıl 'Umut Verenler' mottosuyla devam ediyor. 2018 yılı programının ilkine; Meltem Cumbul ve Selin Söğütlügil konuşmacı olarak katılıyor. 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 19.00'da Zübeyde Hanım Parkı'nda başlayacak program; 'Kadın' başlığında ve gazeteci Celal Pir'in moderatörlüğünde gerçekleşecek.

GERENLİ "ÇÖZÜM BULMA KÜTÜRÜNE MEDENİ BİR KATKI"

Kanaat önderlerinin bilgilerini, görüşlerini ve hedeflerini sohbet yoluyla halka aktarmak ve halkın sorularını cevaplamak amacıyla düzenlenen Çınaraltı Sohbetleri hakkında konuşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli "Lüleburgaz halkını topluma mal olmuş isimlerle; bilim, medya, sanat, spor, ekonomi, mizah, teknoloji, siyaset, hukuk gibi alt başlıklarda buluşturup, mevcut sosyal olaylara katılım alışkanlığını daha verimli kılmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl örnek olan ve devam edecek etkinliklerin Trakya'mızın ve ülkemizin; medeni tartışma, paylaşma ve çözüm bulma kültürüne katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi.