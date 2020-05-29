Çınar, millet bahçesi proje alanında incelemelerde bulundu
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Çınar, millet bahçesi proje alanında incelemelerde bulundu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya ve teknik personellerle birlikte yapımına devam edilen 'Millet Bahçesi' proje alanında incelemelerde bulundu.

Çınar, millet bahçesi proje alanında incelemelerde bulundu
29.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:13

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya ve teknik personellerle birlikte yapımına devam edilen 'Millet Bahçesi' proje alanında incelemelerde bulundu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kentleri ayakta tutan ve geleceğe taşıyan kimlikleridir. Tarihi ve turistik zenginliklerinin yanı sıra yeşiliyle, doğal güzellikleriyle, havasıyla ve suyuyla farklı bir kimliğe sahip Yeşilyurt'umuzun doğal yapısına yakışacak fonksiyonel özelliklere sahip 'Millet Bahçesi' projemiz, ilçemizin geleceğine bırakılacak kıymetli bir eser olacaktır" dedi.

"Projemiz, Yakınca'da 39 bin 580 metrekare alanda hizmete girecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği 'Millet Bahçesi' projesini Yeşilyurt'a kazandıracak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yakınca mahallesinde ki 39 bin 580 metrekarelik alanda hizmete sunacakları 'Millet Bahçesi' projesinin Yeşilyurt'un sosyal yaşamına büyük bir hareketlilik getireceğini söyledi.

Millet Bahçesi projesinin doğa ile tarihin bir arada yaşandığı Yeşilyurt'un tarihi kimliğine ve doğal yapısına değer katacağını dile getiren Başkan Mehmet Çınar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin 81 İl'inde yapılması talimatını verdiği 'Millet Bahçesi' projesini Yeşilyurt'umuza kazandırmak adına çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Tarihi ve turistik zenginlikleriyle, yeşil alanlarıyla, havasıyla suyuyla farklı bir kimliğe sahip Yeşilyurt'umuzun geleceğine bırakılacak kıymetli eserler arasında yerini alacak olan 'Millet Bahçesi' projemizi, Yakınca mahallemizde atıl durumda olan 39 bin 580 metrekarelik alanda halkımızın hizmetine sunarak bu bölgeyi daha değerli ve daha güzel bir görünüme kavuşturacağız. Yeşilyurt'un rengine ve dokusuna uygun fonksiyonel özelliklere sahip olacak 'Millet Bahçesi' ile ilçemizin çehresi yepyeni bir görünüme kavuşacaktır. Her aşamasını yakından takip ettiğimiz projemizin 23 bin 677 metrekaresini yeşil alan, bin 687 metrekaresini bisiklet yolu, 5 bin 935 metrekaresini de yürüyüş alanı olarak tasarladık. Her yaştan vatandaşımıza hitap edecek özelliklere sahip projemizde ibadethane, otopark, büfe, çocuk oyun grupları, fıtness aletleri, kamelyalar ve barbekü alanları da yer alacaktır. Millet Bahçesi ile ilçemiz, vatandaşlarımızın yürüyüş yapıp gezebileceği, çocuklarımızın gönüllerince oynayıp spor yapabileceği, sportif ve kültürel etkinliklerin kaliteli ortamlarda uygulanacağı görsel bir alana kavuşmuş olacak. Doğal güzellikleriyle farklı bir atmosfere sahip Beylerderesi Barajının yan tarafında ki alan üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi, Beylerderesi'nin güzelliğinin yanı sıra yeşil ile iç içe olacak olmasından dolayı buraya gelen hemşehrilerimiz nezih ve kaliteli ortamlarda keyifli anlar yaşayıp, doğanın ve yeşilliğin güzelliğini doyasıya yaşayacaklar. Bölgemizin en büyük sosyal yaşam parkı niteliklerine sahip olan ve ikinci etabına başladığımız Beylerderesi Şehir Parkı projemiz kapsamında hizmete sunacağımız Millet Bahçesi, yeşil dokusu ve sosyal donatıları ile Yeşilyurt'un yaşam kalitesini yükseltecektir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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