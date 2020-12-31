Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi

Çin, ülkedeki koronavirüs aşıları içinde yaygın kullanım onayını ilk olarak Türkiye'nin 3 milyon doz satın aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verince kafalar karıştı. CoronaVac aşısı için, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'deki çalışmaların sonuçları bekleniyor.

Çin, kış boyunca salgının bulaşma hızının artma riskine hazırlanırken, devlet destekli ilaç şirketi Sinopharm'ın aşısına ilk onayı vererek, ülkede ilk koronavirüs aşısının halk üzerindeki yaygın kullanımı için adım atmış oldu.

KORONAYA KARŞI YÜZDE 79,34 ETKİLİ

Aşının etkinliğine dair detaylı bir veri açıklanmasa da aşıyı geliştiren Sinopharm'ın iştiraki Çin Ulusal Biotec Grubu'nun (CNBG) Beijing Biyolojik Ürünler Enstitüsü birimi aşının geçici verilere göre hastalığa karşı yüzde 79.34 etkili olduğunu açıkladı.

ONAY VEREN İLK ÜLKE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ OLDU

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bu ay aşıya onay veren ilk ülke olmuştu. Pakistan ise Sinopharm ile 1.2 milyon doz satın alım anlaşması imzaladığını duyurdu.

CUREVAC ÜÇ ÜLKEYİ BEKLİYOR

Çin koronavirüs aşısını onaylamada bazı ülkelerden daha yavaş davransa da, son aşama denemeleri devam eden üç farklı aşıyla aylardır bazı vatandaşlarını aşılıyor.

Türkiye'nin satın aldığı CoronaVac aşısı için de, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'deki çalışmaların sonuçlarının ardından Çin'den onay çıkması bekleniyor.