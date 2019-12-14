Çin, toplama kamplarına ilişkin yeni belgelerin sızmaması için güvenlik önlemlerini arttırıyor
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Çin, toplama kamplarına ilişkin yeni belgelerin sızmaması için güvenlik önlemlerini arttırıyor

Çin yönetimi, Doğu Türkistan'daki toplama kamplarına ilişkin gizli yazışmaların bulunduğu belgelerin uluslararası basında yer almasının ardından kontrolleri sıkılaştırdı

14.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:47
Çin, toplama kamplarına ilişkin yeni belgelerin sızmaması için güvenlik önlemlerini arttırıyor

Çin yönetimi, 'daki toplama kamplarına ilişkin gizli yazışmaların bulunduğu belgelerin uluslararası basında yer almasının ardından kontrolleri sıkılaştırdı.


Başkent Urumçi'de düzenlenen Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yerel ve merkezi yöneticilerinin katıldığı toplantılarda, olası yeni sızıntıların önüne geçmek için önlemler ele alındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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