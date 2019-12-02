Çin mahkemesinden Uygur Türkü siyasi Nur Bekri'ye müebbet hapis cezası
Çin'in eski Milli Enerji İdaresi Başkanı Doğu Türkistan asıllı Nur Bekri rüşvet aldığı suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bekri, Çin hükümetinde görev yapan en üst düzey Uygur memurlardan biriydi
02.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:55
Çin'in eski Milli Enerji İdaresi Başkanı Doğu Türkistan asıllı Nur Bekri rüşvet aldığı suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Bekri, Çin hükümetinde görev yapan en üst düzey Uygur memurlardan biriydi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com