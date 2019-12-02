Çin mahkemesinden Uygur Türkü siyasi Nur Bekri'ye müebbet hapis cezası
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Çin mahkemesinden Uygur Türkü siyasi Nur Bekri'ye müebbet hapis cezası

Çin'in eski Milli Enerji İdaresi Başkanı Doğu Türkistan asıllı Nur Bekri rüşvet aldığı suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bekri, Çin hükümetinde görev yapan en üst düzey Uygur memurlardan biriydi

02.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:55
Çin mahkemesinden Uygur Türkü siyasi Nur Bekri'ye müebbet hapis cezası

Çin'in eski Milli Enerji İdaresi Başkanı Doğu Türkistan asıllı rüşvet aldığı suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.


Bekri, Çin hükümetinde görev yapan en üst düzey memurlardan biriydi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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