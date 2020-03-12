Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Sağlık, Dünya, Güncel
BBC

Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz vatandaşı, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı.

12.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:05
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı

Tüm dünyaya yayılan ve 4 binin üzerinde can alan koronavirüsün ortaya çıktığı yer olan Çin'in Vuhan şehrinde yaşayan İngiliz vatandaşı Conor Reed, ölümcül virüsü nasıl anlattığını açıkladı.

"SOĞUK ALGINLIĞI GİBİ BAŞLADI"

Çin'de koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinde yaşayan İngiltere vatandaşı Conor Reed, üç aşamada virüsü atlattığını anlatırken, "En başta olağan bir soğuk algınlığı gibi başladı. Ardından grip ve zatürre geldi. Grip belirtileri gösterdiğimde kamyon çarpmış gibi oldum" dedi.

"AKCİĞERLERİMİN YARISINI KULLANAMIYOR GİBİYDİM"

Reed 1 ay boyunca soğuk algınlığı, grip ve zatürre olmak üzere üç aşamada hastalığı atlattığını söylerken süreci şöyle anlattı:

"Soğuk algınlığı sırasında burun tıkanıklığı, sinüs sorunları ve öksürük vardı. Çok ciddi olmasa da rahatsız ediciydi. Grip belirtileri gösterdiğimde ise sanki bir kamyon çarpmış gibi oldum. Akciğerimin yarısını kullanamıyormuşum gibiydi. Sanki aldığım nefes yetmiyor, bir kese kağıdı içinde nefes alıp veriyormuşum gibi bir durumdaydım"

ÇİN'DE 3 BİNİ AŞKIN ÖLÜM YAŞANDI

Ölümcül virüsün kalbi olan Çin'de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 172 olurken, 80 bini aşkın kişinin de aktif olarak virüsü taşıdığı açıklandı. Öte yandan 63 bine yakın insanda yakalandığı koronavirüs salgınından kurtulmayı başardı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı

Haberin Videosu:

Vuhan'da yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı

BBC

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Haber Yorumları (2)
BOYLE MANSET OLMAZ: adam hastaligin gelisimini anlatmis. nasil yendigini anlatmamis.
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??: nerde anlatıyor??
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500
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