Çin'in Uygur politikasını eleştirisiyle gündem olan Mesut Özil'in futbol kariyerinde 25. yılı

20.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:03

'Avrupa'nın en zorlu ligi' kabul edilen Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, bu günlerde Çin'in Uygurlara yönelik siyasetini açıktan eleştirmesi sonrası gündemde.



Özil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Çin'in 'Uygur politikasına sessiz kalanların da zulme ortak olduklarını' savunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle