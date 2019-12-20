Çin'in Uygur politikasını eleştirisiyle gündem olan Mesut Özil'in futbol kariyerinde 25. yılı
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Çin'in Uygur politikasını eleştirisiyle gündem olan Mesut Özil'in futbol kariyerinde 25. yılı

Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik politikasını eleştirisi sonrası gündem olan Mesut Özil'in kariyeri başarılarla dolu. Özil'in kariyerinde FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu da bulunuyor.

20.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:03
Çin'in Uygur politikasını eleştirisiyle gündem olan Mesut Özil'in futbol kariyerinde 25. yılı

''nın en zorlu ligi' kabul edilen Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu , bu günlerde Çin'in Uygurlara yönelik siyasetini açıktan eleştirmesi sonrası gündemde.


Özil, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Çin'in 'Uygur politikasına sessiz kalanların da zulme ortak olduklarını' savunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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