Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'ndan ilham alınarak hazırlanan Uzay Oteli ilgi odağı oldu
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Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'ndan ilham alınarak hazırlanan Uzay Oteli ilgi odağı oldu

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- Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'ndan ilham alınarak hazırlanan Uzay Oteli ilgi odağı oldu Çinli e-ticaret platformu Alibaba tarafından ülkedeki tasarımcıların son çıkan ürünlerini sergilemesi amacıyla düzenlenen 6.

- Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'ndan ilham alınarak hazırlanan Uzay Oteli ilgi odağı oldu

ŞANGHAY - Çinli e-ticaret platformu Alibaba tarafından ülkedeki tasarımcıların son çıkan ürünlerini sergilemesi amacıyla düzenlenen 6. Taobao Maker Festivali kapsamında Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'ndan esinlenilerek hazırlanan Uzay Oteli ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Çinli e-ticaret platformu Alibaba tarafından ülkedeki tasarımcıların son çıkan ürünlerini sergilemesi amacıyla düzenlenen 6. Taobao Maker Festivali bu yıl Shanghai kentinde gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz cumartesi günü başlayan ve 25 Temmuz'a kadar devam edecek sergi Shanghai Ulusal Sergi ve Kongre Merkezi'ndeki 30 bin metrekarelik alana yayılırken, "Kayıp Hazine" teması üzerine şekillendirildi. Pavilyonları, pagodaları ve kulelere sahip olan ve antik bir kenti andıran ana mekanda işletme, eğlence, kültür ve teknoloji olmak üzere 4 kategori altında bir dizi mekan da bulunuyor. Çin'in Tiangong-2 Uzay İstasyonu'ndan ilham alınarak hazırlanan Uzay Oteli bu mekanlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri olurken, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Küratör Liu Wenhao her gün çok sayıda ziyaretçinin Uzay Oteli için sırada beklediğini belirterek, "Gördüğünüz gibi buradaki alan bir basınç odası. Şu anda Uzay Oteli'nin oldukça sessiz ve konforlu olan uyuma alanındayız. Uzandığınız zaman yer çekiminin olmamasını gerçekçi bir şekilde deneyimleyebiliyorsunuz. Böylesi bir duyusal deneyim sunmak için içeriye uçan yastıklar, çalar saat ve terlikler koyduk. Herkesin bu ilginç ve inanılmaz uyku deneyiminin tadını çıkarabilmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler ise uzun bekleme süresine rağmen uzay otelinde olmaktan memnun olduklarını dile getirirken, ziyaretçilerden biri, "Yaklaşık bir saat bekledim. Bir astronomi aşığı olarak Çin'in Tiangong-2 uzay laboratuvarından ilham alan Uzay Oteli'ne adım atmaktan gurur duyuyorum. Sanki uzaydaymışım gibi hissettim. Ne kadar havalı" dedi.

Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'ndan ilham alınarak hazırlanan Uzay Oteli ilgi odağı oldu
Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'ndan ilham alınarak hazırlanan Uzay Oteli ilgi odağı oldu
Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'ndan ilham alınarak hazırlanan Uzay Oteli ilgi odağı oldu
Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'ndan ilham alınarak hazırlanan Uzay Oteli ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'ndan ilham alınarak hazırlanan Uzay Oteli ilgi odağı oldu - Haberler
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