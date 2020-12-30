Sinovac aşının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı
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Sinovac aşının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı

30.12.2020 22:50 | Son Güncelleme: 30.12.2020 23:02

Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Çin'den Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşısının ülkesinde kullanımının yasak olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, bugün Türkiye'ye ulaşan Çin'in ürettiği koronavirüs aşısının Çin'de kullanımının yasak olduğunu söylediği iddia edildi. Bu İddianın ardından Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Başkonsolosumuz hiçbir zaman Çin'de aşının yasak olduğunu söylememişti" denildi.

Yalan haberlere tepki gösterilen açıklamada, "Gerçek; temmuz ayından itibaren Çin'de aşının acil kullanımı başlatılmış durumda, aralık ayında Çin'de farklı eyaletlerde aşının toplumdaki uygulanması da başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Çin'in geliştirdiği aşının kullanımı Çin'de yasak mı? Çin İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı

BİLİM KURULU ÜYESİ KARA: ÖN BİLGİYE SAHİBİZ

Konuya dair bir açıklama da Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan geldi. Kara şunları söyledi: "Bu aşının Çin'de 300 bin nüfuslu bir kasabada tamamen uygulandığını ve Çin genelinde toplam 1 milyon doz olarak uygulandığını biliyoruz. Ama bu bilgiler resmi bilgiler değil bize sunulan ön bilgiler."

Başkonsolos Wei'nin A Haber'in canlı yayınında yaptığı açıklamalar, "Faz- 3 aşamasında olan aşılar Çin'de yasak" şeklinde bazı haberlere konu olmuştu.

TÜRKİYE'YE GELEN ÇİN AŞISI 2 HAFTA ANALİZ EDİLECEK

Türkiye'ye Çin'den getirilen Sinovac firmasının ürettiği Kovid-19 aşılarından alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında en az 2 hafta sürecek analiz sonucunda uygun görülmesi halinde kullanıma sunulacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Sinovac aşının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı
Haber Yorumları (3)
RECEP: 3. Faz biziz
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FATİH: BUNU ANCAK İFTİRACILAR SÖYLER
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EYYYY AZİZ ENAYİ MİLLETİM: ALIN iSTE SiZLERE MADE iN CHiNA YARASA DISKI AROMALI ASINIZI ALDIM DERHAL YARINDAN TEZi YOK ASI OLUN öLMEDEN öNCEDE YASTTIK ALTINDAKi DöViZi ALTINLARI BANA GETiRiP BIRAKMAYI iHMAL ETMEYiN EEEEYYYYY ENAYi AZiZ MiLLETiM ANLASTTIKMI???
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