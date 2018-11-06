Çin İlk Yüzen Nükleer Santralinin İnşasına Başladı

Çin'in ilk yüzen nükleer santralinin inşası, ülkenin doğusundaki Shandong bölgesinde bulunan Yantai'de başladı.

Çin'in ilk yüzen nükleer santralinin 1.4 milyon yuan'a (202 bin dolar) mal olacağı ve projenin ilk platformunun 2021 yılında kullanıma açılacağı belirtildi.

Santralle birlikte, kıyı kentlerine, adalara, 'offshore' çalışma platformlarına ve kutup bölgelerine temiz enerji sağlanabileceği öngörülüyor.

Qilu Evening News tarafından aktarılan haberde, bu inşaatın Çin'in deniz stratejisini ve güvenliğini garanti altına almak için attığı önemli bir adım olduğu vurgulanıyor. Projenin başında bulunan Çin Nükleer Şirketi (CNNC) ve Yentai hükümeti arasında, açık bir enerji kompozit tedarik platformu ve havuz tipi düşük sıcaklıklı reaktör inşası üzerine ortak çalışmak için bir anlaşma imzalandı.

CNNC ise, havuz tipi deney reaktörleri alanında son 50 yılda yapılan çalışmalara dayanarak 'Yanlong' adlı bir reaktörün ön tasarımının Eylül ayında tamamlandığını açıkladı.