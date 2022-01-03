Çin hükümetinin oyun yasakları nedeniyle yüz bini aşkın oyun geliştiricisi iflas etti

Çin yasalarına göre oyun geliştiricileri, App Store ve diğer market yerleri gibi uygulama mağazalarına yeni oyunlar göndermek için lisans almaları gerekiyor. Ancak Çin hükümeti, Temmuz ayında aldığı radikal bir karar sonucunda oyun geliştiricilerine lisans vermeyi durdurdu.

YENİ OYUN LİSANSLARI ASKIYA ALINDI

Çin medyası, yılın ilk yarısındaki oyunların "çok agresif" olması nedeniyle Temmuz ayında yeni oyun lisanslarını askıya alma kararını bildirmişti. Yeni lisansların dondurulmasının, hükümetin oyun bağımlılığına yönelik bir baskıyla bağlantılı olduğu düşünülmektedir ve bu da reşit olmayanların bilgisayar oynama sürelerine kısıtlamalar getirilmesine yol açmıştı.

LİSANSIZ OYUNLAR PİYASADAN KALDIRILDI

Lisans olmadan oyun geliştiricileri herhangi bir uygulama pazarına yeni oyunlar gönderemez ve mevcut oyunlara güncelleme getiremez. Apple'ın Çinli yetkililerle çalıştığı güncellemeleri askıya alarak ve yerel yasalara uymak için Ulusal Basın ve Yayın İdaresi'nden lisansı olmayan oyunları mağazalardan kaldırdığı bildiriliyor.

ÇİN'DE OYUN SEKTÖRÜ DURDU

Yeni oyunların bariz bir şekilde yasaklanması, Çin'in oyun geliştirme endüstrisini büyük derecede olumsuz etkiledi. South China Morning Post'un haberine göre, Temmuz ayından bu yana oyun stüdyolarının yanı sıra sektörle ilgili yayıncılık, reklam ve mağazacılık işletmelerinin de bulunduğu 140 binden fazla firma işsiz kaldı.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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