Çin hükümeti video oyunlarına savaş açtı! Dünyaca ünlü Steam Global'e yasak geldi

Çin'deki oyuncular Steam mağazasının ve tüm Steam topluluk sayfalarının kara listeye alındığını, Çin'deki video oyunu severlerin Steam'e erişemedikleri bildirildi. Steam Global'in Çin'de yasaklanmasının ardından Şubat ayında piyasaya sürülen Steam'in Çin sürümü kullanılacak.

STEAM GLOBAL YASAKLANDI

Kütüphanesinde 100 binden fazla oyun bulunan Steam Global'in ülkede engellenmesinin ardından Steam'in Şubat ayında ülkede piyasaya sürdüğü versiyonun içerisinde sadece 103 oyun bulunan Steam Çin versiyonunun kullanılacağı bildirildi.

ÇİN'DE OYUN YASAKLARI DEVAM EDİYOR

Çin hükümeti geçtiğimiz aylarda önce çocukların oyun oynamasını yasakladı ardından ise Epic Games tarafından geliştirilen ve Çin'de büyük bir oyuncu kitlesi bulunan Fortnite'ı da geçtiğimiz aylarda yasaklamıştı. Tüm bu oyun yasaklarının ardından ise Çin hükümeti Steam Global'i ülkede yasakladı. Çin'in bu katı oyun kurallarında yeni oyunlar geliştirilmesine izin vermişti ancak oyunlarda Çin karşıtı olduğu düşünülen birkaç unsurdan uzak durmaları gerekiyordu. Kısıtlamalardan iki ay sonra, tek bir oyun bile geliştirilmediği bildirildi.

VİDEO OYUN BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE

Bu yılın başlarında Çin, reşit olmayan bireylerin haftada sadece üç saat video oyunları oynayabileceğini söyleyen katı yeni kurallar uygulamaya başladı ve sadece bununla kalmayıp sadece belirli zaman dilimlerinde oyun oynama imkanı sundular. Çin hükümetinin gerekçesi, bu kısıtlamaların çocuklarda ve gençlerde video oyunu bağımlılığıyla mücadeleye yardımcı olmasıdır.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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