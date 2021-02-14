Çin'e giden DSÖ uzmanı: "Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çin'e giden DSÖ uzmanı: "Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük"

14.02.2021 22:45 | Son Güncelleme: 14.02.2021 22:49
Çin'e giden DSÖ uzmanı:

NEW Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Peter Ben Embarek, Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutunun düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını bildirdi.

NEW Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından Peter Ben Embarek, Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutunun düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını bildirdi.

Salgının çıkış noktası olduğu düşünülen Çin'in Vuhan kentini ziyaret eden DSÖ uzmanlarından Embarek, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Virüs, aralıkta (2019) Vuhan'da yaygın şekilde dolaşıyordu, bu yeni bir bulgu." dedi.

Embarek, Aralık 2019'da virüsün Vuhan'da tespit edilenlerin dışında en az bin kişiye daha bulaşmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirtti. Embarek, bölgedeki salgının düşünülenden daha büyük olduğuna dair bulgular topladıklarını söyledi.

Heyetin, 8 Aralık 2019'da Vuhan'da Kovid-19'a yakalanan ilk kişiyle görüştüğünü söyleyen Embarek, Çinli bilim insanlarının DSÖ heyetine 174 vaka örneği sunduğunu ifade etti.

DSÖ heyeti Vuhan'da SARS-CoV-2'nin 13 farklı genetik dizisini topladı

Vuhan'da Aralık 2019'da enfekte olan kişilerden alınan örnekleri de incelediklerini belirten Embarek, Vuhan'da SARS-CoV-2'nin 13 farklı genetik dizisini topladıklarını ifade etti.

Embarek ayrıca, Çin'in şimdiye kadar incelenmesine izin vermediği yüzbinlerce kan örneğine derhal erişim sağlanması çağrısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ömer Çelik Muharrem İnce Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Özdemir Emina Jahovic Hüner Coşkuner Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin'e giden DSÖ uzmanı: "Vuhan'da Aralık 2019'daki salgının boyutu düşünülenden daha büyük" - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 23:02:00. #1.15#
title