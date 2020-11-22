Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı

22.11.2020 22:12 | Son Güncelleme: 22.11.2020 22:37

Çin'in Şanghay eyaletinin Pudong Uluslararası havalimanında bir kargo görevlisinde SARS virüsü tespit edilmesinin ardından karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi, yetkililerin çabalarına rağmen bölgeden kaçmaya çalıştı. Çekilen görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz yıl başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından Çin'den gelen yeni görüntüler endişe yarattı. Çin'in Pudong havalimanında "Kargo çalışanında SARS virüsü tespit edildi" iddiasının ardından karantinaya alınmak isteyen binlerce kişi kaçmaya çalıştı.

SARS İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Çin'in Şangay-Pudong havalimanında bazı kargo çalışanlarında hem koronavirüs hem de SARS virüsü tespit edildiği iddiası ortalığı karıştırdı.

NET AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Yetkililer, kargo çalışanlarında hangi virüse yakalandığı konusunda net bir açıklama yapmazken, Çin medyası SARS virüsü olabileceğini iddia etti.

VİRÜS İDDİASI BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Kargo çalışanlarında tespit edilen virüsün belirsizliği yaşanırken, yetkililerce karantinaya alınmak istenen binlerce kişi havalimanından kaçmaya çalıştı.

YETKİLİLER MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANDI

Tam bir kargaşa havasının yaşandığı görüntülerde, yetkili personellerin havaalanından çıkmak isteyenleri tutmakta güçlük çektiği görüldü.

Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı

İlgili Haberler

SARS virüsü nedir? SARS Cov 2 nedir? SARS virüsü kaç yıl sürdü, nasıl bitti? SARS virüsü nasıl bulaşır?
SARS virüsü nedir? SARS Cov 2 nedir? SARS virüsü kaç yıl sürdü, nasıl bitti? SARS virüsü nasıl bulaşır?
Haber Yorumları (1)
SARS MARS SNİCKERS: Derken En Sonunda Uzaya Kacmak Lazim
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Teoman Mert Fırat Cem Yılmaz Mustafa Topaloğlu
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Sergio Perez Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kamu Rusya Bursa Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 22:52:04. #1.15#
title