Çin'den alınan aşılar 60 yaş üstü için riskli mi? Bakan Koca "Risk yok" derken uzmanlar temkinli yaklaşıyor
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Çin'den alınan aşılar 60 yaş üstü için riskli mi? Bakan Koca "Risk yok" derken uzmanlar temkinli yaklaşıyor

10.01.2021 10:06 | Son Güncelleme: 10.01.2021 10:21

Koronavirüs aşısında yaş tartışması büyüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 yaş üstü vatandaşlar için aşıların bir risk teşkil etmediğini belirtirken, bazı uzmanlar ise daha temkinli yaklaşıyor.

Çin'den alınan koronavirüs aşılarının uygulanması için geri sayım devam ediyor. Son testlerinin yapıldığı aşıların 15 Ocak'tan sonra yapılmaya başlanması beklenirken, aşıların kimlere uygulanacağı tartışma konusu oldu.

60 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERDE GÜVENLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den alınan aşıların 60 yaş üstüne yapılmasına herhangi bir engelin olmadığını açıklamıştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Faz–3 deneyleri 60 yaş üzeri kişilerde yürütülmediği için aşılamanın uygun olup olmayacağı ile ilgili yapılan değerlendirmede Faz–1 ve Faz -2'de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldı. Yeni gelen verilerin değerlendirmesi ile bu grupta da kullanılmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

UZMANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Uzmanlar ise bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim aşının 60 yaş üstü vatandaşlar için bir sorun teşkil etmeyeceğini belirtirken, bir diğer kesim ise daha temkinli yaklaşıyor.

Çin'den alınan aşılar 60 yaş üstü için riskli mi? Bakan Koca 'Risk yok' derken uzmanlar temkinli yaklaşıyor
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