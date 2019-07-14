Çin'den ABD-Tayvan silah anlaşmasına karşı gövde gösterisi: "ABD, ateşle oynamasın"
ABD ile Çin, Tayvan meselesinden dolayı yine karşı karşıya geldi. ABD'nin Tayvan'a 2,2 milyar dolar değerinde silah satışını onaylamasının ardından Çin ordusu, ülkenin "güneydoğu kıyısında" hava ve deniz tatbikatı düzenlediğini duyurdu
Amerika Birleşik Devletleri ile Çin, Tayvan meselesinden dolayı yine karşı karşıya geldi. ABD'nin Tayvan'a 2,2 milyar dolar değerinde silah satışını onaylamasının ardından Çin ordusu, ülkenin "güneydoğu kıyısında" hava ve deniz tatbikatı düzenledi.
Çin Savunma Bakanlığı, rutin planlamanın bir parçası olduğunu belirttiği tatbikatın nerede ve ne zaman yapıldığına dair detay vermedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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