Çin'den ABD-Tayvan silah anlaşmasına karşı gövde gösterisi: "ABD, ateşle oynamasın"

Çin'den ABD-Tayvan silah anlaşmasına karşı gövde gösterisi: "ABD, ateşle oynamasın"

ABD ile Çin, Tayvan meselesinden dolayı yine karşı karşıya geldi. ABD'nin Tayvan'a 2,2 milyar dolar değerinde silah satışını onaylamasının ardından Çin ordusu, ülkenin "güneydoğu kıyısında" hava ve deniz tatbikatı düzenlediğini duyurdu

Çin'den ABD-Tayvan silah anlaşmasına karşı gövde gösterisi:

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin, Tayvan meselesinden dolayı yine karşı karşıya geldi. ABD'nin Tayvan'a 2,2 milyar dolar değerinde silah satışını onaylamasının ardından Çin ordusu, ülkenin "güneydoğu kıyısında" hava ve deniz tatbikatı düzenledi.

Çin Savunma Bakanlığı, rutin planlamanın bir parçası olduğunu belirttiği tatbikatın nerede ve ne zaman yapıldığına dair detay vermedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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