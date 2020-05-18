Çin'den ABD'li Şirketlere Kısıtlama Geliyor
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Çin'den ABD'li Şirketlere Kısıtlama Geliyor

Amerika Birleşik Devletleri ile Huawei arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, geçtiğimiz günlerde ABD Huawei yasağını bir yıl daha

Çin'den ABD'li Şirketlere Kısıtlama Geliyor
18.05.2020 17:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:47

Amerika Birleşik Devletleri ile Huawei arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, geçtiğimiz günlerde ABD Huawei yasağını bir yıl daha uzatma kararı aldığını açıklamıştı. Amerikalı şirketler Huawei ile bir yıl daha iş birliği yapamayacak. Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde ABD tarafından Huawei'ye yarı iletken engeli getirildi. ABD'nin, Çinli teknoloji devi Huawei'ye getirdiği yasaklardan sonra şimdide Çin hükümetinin bazı ABD şirketlerini güvenilir olmayan varlıklar listesine ekleyeceği söyleniyor.

Çin'in güvenilir olmayan varlıklar listesine girecek şirketler arasında Cisco, Boeing, Apple ve Qualcomm firmalarının olabileceği de söylentiler arasında. Apple ve Qualcomm için Çin'in ne kadar önemli bir pazar olduğu herkes tarafından biliniyor. Sözleşmeli fabrikalarının çoğunun Çin'de bulunduğu Apple firması, 2020 yılı ilk çeyreğinde gelirinin %14.8'inin Çin'den geldiğini açıklamıştı. Ayrıca Apple firmasının toplam satışlarının altıda birinin de Çin'de gerçekleştiği belirtiliyor.

Çin'den ABD'li Şirketlere Soruşturma Açılabilir

Qualcomm firması ise 5G teknolojisini genişletmek için Çin'e güveniyordu. Henüz Çin hükümetinin Amerikalı şirketlere ne tür yaptırımlar uygulayabileceği bilinmiyor. Ancak Global Times'a göre Çin hükümeti kendi haklarını korumak için Amerikalı şirketlere karşı çok güçlü önlemler alacak. Alınacak önlemler sonrasında ise Apple ve Qualcomm başta olmak üzere Amerikalı şirketlerin ne şekilde etkileneceği büyük bir merak konusu.

Global Times'a göre Çin hükümeti Amerikalı şirketler üzerinde soruşturma başlatabilir ve bu durum da Amerikalı şirketlerin Çin pazarında güvenilirliğini azaltabilir. Bunun sonucunda ise tahmin edilebileceği üzeri şirketlerin Çin satışlarında ciddi oranda düşüş yaşanabilir.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nden Huawei ve diğer Çinli şirketlere yönelik getirilen yasakların kaldırılmasını istedi. Getirilen yasakların haklı bir gerekçesi olmadığı belirtilirken Çin hükümetinin, şirketlerin yasal haklarını koruyacağı ifade edildi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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