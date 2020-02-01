Çin'deki vatadaşları getirecek uçak, Vuhan'dan yola çıktı (3)

01.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:57

KOCA YUSUF, ANKARA'YA HAREKET ETTİ

Çin'den 42 yolcuyu Ankara'ya getirecek A400M askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf', Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da yakıt ikmalini tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Uçağımız, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'da gerçekleştirdiği yakıt ikmalinin ardından Etimesgut/Ankara için kalkış yaptı" denildi. 42 kişiyi Ankara'ya getirecek uçağın akşam saatlerinde Etimesgut Askeri Havaalanı'na inmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA