: Çin'de virüs sebebiyle karantina altına alınan adam binanın kolonlarına tutunarak kaçtı

24.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:52

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüste ölü sayısı gün geçtikçe artıyor. Çin'de henüz önlenemeyen virüs sebebiyle birçok kişi karantina altında tutuluyor. Karantina altında tutulan Çinli bir adamın kaldığı apartmanın penceresinden kolonlara tutunarak kaçtığı görüntüler gündem yarattı.

TUTUNARAK KAÇTI

Sosyal medyada kısa sürede viral olan videoda, Çin'de virüs sebebiyle karantina altına alınan bir adamın pencereden kaçtığı görüntüler yer aldı. Görüntüde 8 katı görülen apartmanın kolonlarına tutunarak dışarı kaçan adamı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Meydana gelen olayda bir can kaybı yaşanmazken, kaçmayı başaran adamın yakalanıp yakalanmadığına ilişkin bir bilgi elde edilemedi.

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 2 BİN 594 OLDU

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, (NHC) 13 Şubat'ta yaptığı bir açıklamada ise Kovid-19'un kuluçka süresinin 24 güne kadar çıkabileceğini belirtmişti. NHC'den gün içinde yapılan bir açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 594'e çıktığı, toplam koronavirüs bulaşan kişi sayısının ise 11 bin 477'sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288'e yükseldiği bildirildi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Haber Videosu