Çin'de Türkiye'yle ilgili akademik çalışmalara ilgi artıyor

Çin'de Türkiye odaklı bilimsel araştırmalar yürüten merkezlere bir yenisi daha eklendi.

Çin'de Türkiye odaklı bilimsel araştırmalar yürüten merkezlere bir yenisi daha eklendi.

Hangzhou kentinde bulunan Zhejiang Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi'ne bağlı Türkiye Araştırmaları Merkezi, düzenlenen törenle faaliyetlerine resmen başladı.

Açılış törenine Türkiye'nin Şanghay Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin ve Çin'in eski Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, eski Ankara Büyükelçisi ve eski Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Gong Xiaosheng de katıldı.

Türkiye Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Shen Zhixing, yaptığı konuşmada, Çin'de Türkiye ile ilgili yapılan çalışmaların yetersiz olduğuna işaret ederek, merkezin Çin'den ve farklı ülkelerden uzmanlar ile birlikte Türkiye ile ilgili siyaset, ekonomi ve kültür gibi farklı alanlarda çalışmalar yürüteceğini kaydetti.

Şanghay Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, yaptığı konuşmada, yeni kurulan merkezin iki ülkeden kuruluşların akademik temaslarının güç kazanmasına, iki taraf arasında kurumsal akademik ilişkiler kurulmasına vesile olmasını umduğunu dile getirdi. Engin, 2021 yılının iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50'nci yılı olduğuna işaret ederek, bunun ikili ilişkilerin derinleştirilmesi ve geliştirilmesi için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Açılış töreninin ardından merkez tarafından düzenlenen 1. Türkiye Araştırmaları Sempozyumu'nda Çinli diplomat, uzman ve akademisyenler, Türkiye'deki siyasi iklim, Türkiye'nin jeopolitik konumu ve önemi gibi konularda sunumlar ve tartışmalar gerçekleştirdi.

Merkezin her yıl bir sempozyum düzenleyerek, Çin'den ve farklı ülkelerden uzmanların, Türkiye ile ilgili son gelişmeleri akademik çerçevede ele almasını sağlayacağı bilgisi verildi. Çin'de Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi ile Shaanxi Pedagoji Üniversitesi'nin bünyesinde de Türkiye ile ilgili çalışmalara odaklanan araştırma merkezleri bulunuyor. Zhejiang Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi çatısı altında kurulan Türkiye Araştırmaları Merkezi'nin başındaki Prof. Shen Zhixing, aynı zamanda Nobel ödülü sahibi Türk yazar Orhan Pamuk'un kitaplarını Çinceye kazandıran ilk çevirmen olarak biliniyor. Prof. Shen, 30'dan fazla yıldır Türkiye ve Türkçe üzerine çalışmalar yürütüyor. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı