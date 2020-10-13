Çin'de temizlik görevlisi, işini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çin'de temizlik görevlisi, işini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti

13.10.2020 19:32 | Son Güncelleme: 13.10.2020 20:04
Çin'de temizlik görevlisi, işini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti

Çin'de bir temizlik firmasında çalışan görevli kadın, 'işini iyi yaptığını' kanıtlamak için temizlediği tuvaletten su içti. Kadını izleyenlerse alkış tuttu. O anlar saniye saniye amatör kameralara yansıdı. Temizlik şirketi ise şoke eden bir açıklama yaparak, "İşini en üst seviyede yaptığını gösteriyor" dedi.

Çin'in Şantung bölgesinde meydana gelen olayda, temizlik şirketinde görevli bir kadın, işinin iyi yaptığını kanıtlamak için tuvaletten bardağa su alarak içti. O sırada onu izleyen kişilerin de kadını alkışladığı görüldü. Görüntüler, sosyal medyada tepki gördü. Sosyal medya kullanıcıları, kadının söz konusu eylemi, 'üslerinin zoruyla' gerçekleştirdiğini iddia etti.

TEMİZLİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA: İŞİNİ SEVDİĞİNİ GÖSTERİYOR

Kadının bağlı olduğu temizlik şirketinden yapılan açıklamada, kadının bu eylemi 2 yıldır kendi isteğiyle yaptığı belirtildi. Şirketin sözcüsü, "O bizim örneğimiz. Bunu yaparak işini en üst seviyede yaptığını gösteriyor" dedi.

Çin'de temizlik görevlisi, işini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Çin'de temizlik görevlisi, işini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Çin'de temizlik görevlisi, işini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Çin'de temizlik görevlisi, işini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Abdülhamit Gül Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Sezen Aksu Şevval Sam
Spor Erol Bulut Metin Oktay Caner Erkin Josef De Souza Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Türk Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin'de temizlik görevlisi, işini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 20:05:16. #1.15#
title