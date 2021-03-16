Çin'de telesiyejde asılı kalan turist metrelerce yüksekten aşağı çakıldı
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Çin'de telesiyejde asılı kalan turist metrelerce yüksekten aşağı çakıldı

16.03.2021 20:37 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:50

Çin'deki bir kayak merkezinde telesiyejde asılı kalan talihsiz turist, metrelerce yüksekten aşağı çakıldı. Hastanede tedavi altına alınan adamın iyi olduğu öğrenildi.

Çin'in başkenti Pekin'in yaklaşık 120 mil kuzeybatısındaki Hebei eyaletinde bulunan Zhangjiakou'nun Chongli bölgesindeki Wanlong Kayak Merkezi'nde dün bir turist telesiyejden düştü. Tahlisiz adam, son anda telesiyejdeki diğer yolcular tarafından montunda yakalanması ile metrelerce yüksekte bir süre asılı kaldı.

YER DEĞİŞTİRİRKEN DÜŞTÜ

Görevlilerin yardım etmek için telesiyeje tırmandığı sırada ise tahlisiz adam, montunun yolcuların elinden kayması ile metrelerce yüksekten yere çakıldı. Yetkililer, talihsiz adamın hareket halindeki telesiyejde yer değiştirmek istediği sırada düştüğünü belirtti. Sağlık durumuna iyi olduğu aktarılan turistin, hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Öte yandan geçtiğimiz Ocak ayında ise Chongli bölgesinde bulunan 7 kayak merkezinden 1'inde açıktaki bir kabloya takılarak düşen bir turist, ağır şekilde yaralanmış, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Çin'de telesiyejde asılı kalan turist metrelerce yüksekten aşağı çakıldı
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