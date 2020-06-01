Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
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Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi

Koronavirüs salgının çıkış merkezi Çin'de hayatın yavaş yavaş normale dönmesinin ardından bugün ülkede son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi.

01.06.2020 21:29 | Son Güncelleme: 01.06.2020 21:49

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başladığı Çin'de bugün 16 Kovid-19 vakası tespit edildi. Ülkede son 3 haftada en yüksek vaka sayısının bugün tespit edildiği ifade edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de sadece bugün 16 vaka tespit edildi. Çin Ulusal Sağlık Kurulu'ndan (NHC) yapılan açıklamada, tespit edilen 16 vakanın 11´inin Siçuan bölgesinde tespit edildiği aktarıldı. Bu vakaların tümünün yurt dışı seyahati yapan kişiler oldukları bilgisi paylaşıldı.

4 BİN 634 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Koronavirüsün ilk çıktığı yer olan Çin'de toplam vaka sayısı 83 bin 17 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 634.

GÜNEY KORE'DE DE VAKALAR ARTIYOR

İkinci dalga korkusu yaşayan Güney Kore'de son 24 saatte çoğu Seul'de olmak üzere 35 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 503'e yükseldiği belirtilirken, ülkede bugüne kadar 271 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi

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