Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık, Dünya, Güncel

Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın

Çin'de daha önce SARS, kuş gribi, domuz gibi salgınlarında mücadele eden ve şimdi de Koronavirüs Mücadele Kurulu'nda yer alan Profesör Li Lanjuan Türk halkına seslenerek "3 hafta evden çıkmayın" dedi.

27.03.2020 09:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:32
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın

Koronavirüs salgınına karşı şu ana kadar gelen verilere göre hastalığın yavaşlamasını sağlayan Çin'de Koronavirüs Mücadele Kurulu'nda yer alan ve daha önce SARS, kuş gribi, domuz gribi salgınlarında da önemli başarılar elde eden Li Lanjuan "Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın" diye seslendi.

Koronavirüsün Vuhan kentinde görülmesinin ardından kentin kapatılması, zorunlu sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi için Çin hükümetine ilk raporu sunan Koronavirüs Mücadele Kurulu üyesi Prof. Li Lanjuan, iki ayrı virüs salgını esnasında da ülkesindeki mücadelenin başındaki isimler arasındaydı. SARS'ı durduran akademisyen olarak dünyada tanınan Prof. Lanjuan hem diğer salgınlarda öğrenilenleri hem de Çin'in virüsle nasıl mücadele ettiğini Akşam gazetesine anlattı.

"ÖNCEKİ TECRÜBELERİMİZDEN DOLAYI KORONAVİRÜS SALGININDA EVDE KALMAK ZORUNLUYDU"

Lanjuan, şunları söyledi: "2003 SARS salgını Zhejiang Eyaleti'nde ilk kez görüldüğünde bununla mücadele eden ekipteydim. Kısa zaman içinde iki farklı ekiple bir yandan hastaları iyileştirmeye diğer yandan hastalığın karakteristik belirtileriyle hangi insanlarda yüksek tesir gösterdiğini araştırmaya başladık. Alınacak en büyük önlemin bu süreçte evde kalmak olduğunu ilk kez o zaman resmi raporlarıma yazdım. 2013'te kuş gribi salgınında Yangtze Deltası'nın izole edilmesine dair rapor hazırladım. Çin hükümeti bu raporu hızla hayata geçirdi. Hastalığın kaynağına yani hayvan pazarlarına ulaştığımızda hükümet tüm hayvan pazarlarını da kapattı. Böylece salgını durdurduk. Koronavirüs salgını çıktığında daha önceki deneyimlerimiz hiç tartışmasız alınacak ilk önlemin evde kalmanın zorunlu hale getirilmesi olduğunu göstermişti bizlere.

"TÜRK HALKINA SESLENİYORUM: EVDEN ÇIKMAYIN"

Hükümet de bu önlemin deneyimle farkında olduğu için hızla sonuca ulaşabildik. Bugün artık salgını Çin'de büyük ölçüde durdurmayı başardık. Türk halkına sesleniyorum; Salgının durması için evde kalmak çok önemli. Siz de bu 3 hafta evden çıkmayın. Virüs salgını yükselme eğilimine girmişse salgının vurduğu kentler ve büyükşehirlerde gerekirse sokağa çıkma yasağı da dahil herkesin 3 hafta evinde kalması sağlanmalı.

"EN BÜYÜK ÖNCELİK ÇOK SAYIDA TEST YAPILMASI"

Sağlık mücadelesinde de en büyük öncelik tanı kitleriyle olabildiğince çok sayıda test yapılması ve vakaların kontrol altına alınması. Sonuçların hızla hem ulusal pandemi merkezlerine hem de Dünya Sağlık Örgütü'ne ulaştırılması gerekli.

"ÇİN'DE İKİNCİ GENİŞ ÖLÇEKLİ SALGIN OLASILIĞI BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR"

Mevcut yeni vakaların tamamı yurt dışından gelenlerde ortaya çıkıyor. Çin'de ikinci geniş ölçekli koronavirüs salgını yaşanma olasılığı bizleri endişelendiriyor. Hastalığın belirtilerinin görüldüğü ancak resmi olarak tanı konmadığı insanların hızla belirlenmesi lazım nitekim bu insanlar da salgını yeniden canlandırabilir."

Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın

Haberin Videosu:

SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın

İlgili Haberler

Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
24 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
24 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (12)
500
MUSTAFA: Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli başka yol yok
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
BİLAL: ohal gelsin artık. evden çıkmak yasak olsun.
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
BASİMİZDA BUNLAR VARKEN: Basinizdaki devlet ahalisi neyi bekliyorsunuz tum turkiye bu virus denen belaya bulastiktan sonrami sokaga cikma yasagi getireceksiniz ilk secimde gorusecez sizlerle dort gozle insanlarin olmesini bekliyorsunuz egerki beklemeseniz hergun tvlerde evde kalin demektense sokaga cikma yasagi getirin getirinnnnn
Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
İNSAN: yasak çıksa sanki devleti eleştirmeyeceksiniz bırakın artık ta devlet işini yapsın
1 1 Yayından Kaldır
FATİH Ç.: Ülke ekonomisi ne olacak boş boş konuşma senin cebinde paran varki stokda yapabilirsin ki böyle atıp tutuyon olmayan ne yapacak mecbur çalışacak ki evine ekmek götüre
1 3 Yayından Kaldır
SABAH SABAH: Evet çıkmaması gerekiyor ama bizim yetkililer salgın yayılsın önlem alalım diyor yani önlem alalım da salgın yayılmasın demiyor, sokağa çıkma yasağı getirmiyor. Yolun başındayken yasak getirmediler. Tehlike ilerlerse yasak getirecekler böyle bir akıl olabilir mi?. Çünkü maaş desteği veremeyecek. Allah sonumuzu hayır etsin.
Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
DİRİLİŞ: BİZİM MİLLET DIŞARDA VALLA. . .
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
COŞTU: Niye biz TÜRK'' leri çok mu seviyormuşta sadece bize evden çıkmayın diyor Dünyaya niye söylemiyor. Hem TÜRK Halkına seslenmiş biz TÜRK ama mecbur çalışanlarız ayın 15inde hesabımıza 4-5 bin TL yatmaz.
Cevap Yaz 19 11 Yayından Kaldır
AYIN 15 İNDE PARA: yatanlarda çalışıyor örnek sağlıkçılar hasetlenme herkes işini yapıyor zoruna gitmesin
1 3 Yayından Kaldır
MR CANITIN: işiniz gücünüz para bi 15 gün kendizi döndürecek kadarda aciz olmayın
7 13 Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Dünya Manşet

Haberler

Virüs tedavisi için yazılan kitapta korkunç detay: Bilinç kaybı yüksek Haber
Virüs tedavisi için yazılan kitapta korkunç detay: Bilinç kaybı yüksek
Tokyo'da rekor sayıda virüs vakası tespit edildi Haber
Tokyo'da rekor sayıda virüs vakası tespit edildi
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi Haber
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
Karantinadaki Angela Merkel: Koronavirüs, 2008 krizinden de kötü Haber
Karantinadaki Angela Merkel: Koronavirüs, 2008 krizinden de kötü
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir Haber
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor Haber
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu
Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi
Koronavirüsün akciğerlere verdiği zarar sanal gerçeklik videosu ile gözler önüne serildi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi
Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
Koronalı hamile kadın 'Evde kalın' çağrısı yaparken nefessiz kaldı
Koronalı hamile kadın "Evde kalın" çağrısı yaparken nefessiz kaldı
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
Berlin Tabipler Birliği Almanya'da sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulundu
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,3 milyon kişiyle tarihi rekor kırdı
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
40 milyon ziyaretçi alan ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li lise öğrencisi çıktı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Nisan ayında yayınlanacak olan La Casa De Papel'in 4. sezon fragmanı yayımlandı
Nisan ayında yayınlanacak olan La Casa De Papel'in 4. sezon fragmanı yayımlandı
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Uyanık kuaförün koronavirüse karşı aldığı önlem 'Pes' dedirtti
Uyanık kuaförün koronavirüse karşı aldığı önlem "Pes" dedirtti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in 'Virüs İranlılar için üretilmiş' açıklamasını yalanladı
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Basketbolcu Serra Yılmaz Seren Serengil
Spor Lionel Messi Malcolm Thomas Hikmet Karaman Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İran Mart Milli Kadın
Şu an buradasınız: Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 10:58:02. #1.14#
title