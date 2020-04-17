Çin'de panda erken doğum yaptı: İkiz yavrulara 'kuru makarna' ve 'yumurta keki' adı verildi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Panda, Dünya

Çin'de panda erken doğum yaptı: İkiz yavrulara 'kuru makarna' ve 'yumurta keki' adı verildi

Çin'in Çıngdu (Chengdu) şehrinde bulunan Çin Gözlem ve Araştırma Merkezi'nde, 2020 yılının "dünyanın ilk gözlem altında yetiştirilen ikiz panda yavruları" dünyaya geldi. Hamilelik dönemi 3-5 ay süren pandalar genellikle yaz mevsiminde doğum yapıyor.

17.04.2020 21:07 | Son Güncelleme: 17.04.2020 21:07
Çin'de panda erken doğum yaptı: İkiz yavrulara 'kuru makarna' ve 'yumurta keki' adı verildi

Çin'in Şıçuan (Sichuan) eyaletinin Çıngdu (Chengdu) şehrinde bulunan Çin Gözlem ve Araştırma Merkezi'nde, 2020 yılının "dünyanın ilk gözlem altında yetiştirilen ikiz panda yavruları" dünyaya geldi.

Pandalardan sorumlu yetkililer, Vuhan'daki sağlık görevlilerinin Covid 19 salgınında gösterdikleri mücadele azmi sebebiyle ikiz yavrulara, Vuhan'ın en çok sevilen yerel yemeklerininden olan "kuru makarna" ve "yumurta keki" adlarını taktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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