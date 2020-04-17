Çin'de panda erken doğum yaptı: İkiz yavrulara 'kuru makarna' ve 'yumurta keki' adı verildi Çin'in Çıngdu (Chengdu) şehrinde bulunan Çin Gözlem ve Araştırma Merkezi'nde, 2020 yılının "dünyanın ilk gözlem altında yetiştirilen ikiz panda yavruları" dünyaya geldi. Hamilelik dönemi 3-5 ay süren pandalar genellikle yaz mevsiminde doğum yapıyor.

Çin'in Şıçuan (Sichuan) eyaletinin Çıngdu (Chengdu) şehrinde bulunan Çin Gözlem ve Araştırma Merkezi'nde, 2020 yılının "dünyanın ilk gözlem altında yetiştirilen ikiz panda yavruları" dünyaya geldi. Pandalardan sorumlu yetkililer, Vuhan'daki sağlık görevlilerinin Covid 19 salgınında gösterdikleri mücadele azmi sebebiyle ikiz yavrulara, Vuhan'ın en çok sevilen yerel yemeklerininden olan "kuru makarna" ve "yumurta keki" adlarını taktı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com