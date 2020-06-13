Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
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Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı

Çin'in Cıciang eyaletinde yoldan çıkan yakıt tankerindeki patlama sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 117 kişi yaralandı.

13.06.2020 19:06 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:18

Çin'in Zhejiang eyaletindeki Wenling kentinde yerel saatle 16:40 sıralarında bir yakıt tankeri, otobanda seyir halindeki bir araca çarptı. Yakıt tankerinin çarpma etkisiyle otoyol bir anda alev topuna döndü.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Kaza yerinde meydana gelen art arda patlama anları anbean otoyola ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ARAÇLAR OTOYOLUN DIŞINA UÇTU

Patlamanın etkisiyle olay yerinde bulunan birçok araç ise otoyolun dışına uçtuğu görüldü. Patlamanın ardından ölü sayısının 10'a yaralı sayısının 117'ye çıktığı belirtildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı

Dünya Manşet

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