Çin'de Kedi ve Köpek Eti Yemek Yasaklandı!
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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Teknoloji

Çin'de Kedi ve Köpek Eti Yemek Yasaklandı!

Çin'de vahşi hayvan eti yenmesi sonrasında başlayan ve tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını sonrasında, radikal kararlar alınmaya başlandı.

02.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:50
Çin'de Kedi ve Köpek Eti Yemek Yasaklandı!

Çin'de vahşi hayvan eti yenmesi sonrasında başlayan ve tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını sonrasında, radikal kararlar alınmaya başlandı. Yapılan açıklama ile Çin'in Şenzen kentinde kedi ve köpek eti yenilmesi yasaklandı.

Kasım ayında Çin'in Vuhan kentinde garip bir hastalık kol gezmeye başlamıştı. Aralık ayına gelindiğinde, sebebi belirsiz zatürre vakalarında gözle görülür bir artış olmasına karşın, Çin Komünist Partisi bunun bir salgın olduğunu gizlemeye çalışmıştı. Hatta 1 Ocak tarihinde sosyal medya üzerinden bu sebepsi zatürre vakaları konusuna paylaşımlar yapan 8 kişi tutuklanmıştı.

Vuhan kentindeki kahraman doktorlardan bazıları, bunun bir salgın olduğunu baskılara rağmen duyurmaya çalışınca, Çin yönetimi en sonunda çeşitli kararlar almaya başlamıştı. Karantina ve sokağa çıkma yasağı kararları gelene kadar ise maalesef Çin Yeni Yılı tatili sebebiyle Vuhan kentinden yaklaşık 5 milyon kişi başka noktalara gitmişlerdi. Hem Çin içerisinde hem de başka ülkelerde dolaşan Çinliler ya da Vuhan'ı ziyaret eden yabancı uyruklu kişiler, virüsü yaymaya başlamışlardı. Kedi ve köpek eti yemek yasaklandı

Salgının başladığı ilk günlerde, virüsün çıkış noktası Vuhan hayvan pazarı olarak gösterilmişti. Çünkü ilk vakaların büyük kısmının bu pazarla bir şekilde bağlantısı vardı. Hastalanan ilk kişiler ya bu pazarda çalışıyorlar ya da bu pazara müşteri olarak gitmişlerdi. Bahsi geçen pazarda ise yarasadan köpeğe, fareden tavuğa kadar her türlü canlı hayvanı bulmak mümkündü. COVID-19 hastalığına yol açan virüs hakkında çalışmalar yapan bilim insanları, virüsün kaynağının yarasa olabileceğini dile getirmişlerdi. Fakat bu virüs, yarasa yiyen kişilerden yayılmaya başlamamıştı. Yarasalar yenecek seviyeye gelene kadar pişirildiklerinden, o süreçte virüsler ölüyordu. Virüsün başlama noktası yüksek ihtimalle yarasayı yenecek hale getiren kişilerdi yani onları temizleyen kimseler.

İşin kötü kısmı ise bir önceki koronavirüs salgını olan SARS yine Çin'deki bu pazarlardan başlamıştı. SARS salgını sonrasında pazarları bir süre kapatan Çin, birkaç ay sonra tekrar açmıştı. Açılan pazarlar ise bugün başımıza gelenlerin en büyük sebebi olarak gösterilmeye başlanır olmuştu. COVID-19 salgını sonrasında pazarları yeniden kapatan Çin yönetimi, bu sefer daha radikal kararlar almak durumunda kaldı. Hem dünyadan gelen tepkiler hem de halk sağlığı adına pazarları yeniden açacak gibi gözükmeyen parti, kedi ve köpek etini de yasakladı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Şenzhen Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Köpekler ve kedilerin diğer hayvanlara kıyasla insanlarla daha yakın bir ilişkisi var. Köpek ve kedi tüketiminin yasaklanması Hong Kong ve Tayvan gibi diğer gelişmiş ülkelerde yaygın bir durum" ifadelerine yer verildi.

Güney Çin teknoloji merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Evcil hayvanlar olarak köpekler ve kediler, insanlarla diğer tüm hayvanlardan çok daha yakın bir ilişki kurmuştur ve köpek ve kedi ile diğer evcil hayvanların tüketimini yasaklamak, gelişmiş ülkelerde ve Hong Kong ve Tayvan'da yaygın bir uygulamadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Tamindir

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Manşet

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