Çin'de kan donduran olay: Down Sendromlu adamı öldürüp cesedini bir aileye sattı

Çin'de geçtiğimiz hafta yayınlanan bir makalede, 2017 yılında işlenen bir cinayete ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıkarken, buna göre söz konusu cinayetin faili, Down Sendromlu bir adamı öldürerek, cesedini cenaze töreninde kullanılmak üzere bir aileye sattı.

Çin'de geçtiğimiz hafta yayınlanan bir makalede, 2017 yılında işlenen bir cinayete ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıkarken, buna göre söz konusu cinayetin faili, Down Sendromlu bir adamı öldürerek, cesedini cenaze töreninde kullanılmak üzere bir aileye sattı.

Çin'de 2017 yılında işlenen bir cinayete ilişkin kan dondurucu detaylar geçtiğimiz hafta olayla ilgili yayınlanan bir makale ile ortaya çıktı. Makalede yer alan bilgilere göre, Guangdong eyaletinin Shanwei şehrinde yakınlarını kaybeden bir aile, kentte geçerli olan cenaze töreni yasağını delerek vefat eden aile üyesi için geleneksel bir tören düzenlemek istedi. Kurallara göre yakılması gereken cesedi gömerek defnetmek isteyen aile, yakılacak başka bir ceset bulması için bir kişiyle para karşılığı anlaştı. Fakat anlaştıkları kişi, başka bir ceset bulmak yerine, çöp toplayarak yaşamını sürdüren Down Sendromlu bir adamı öldürerek, talihsiz adamın cesedini aileye para karşılığında sattı.

Guangdong Yüksek Halk Mahkemesi'nde görülen davaya ilişkin kayıtlara göre, durumdan haberi olmadığı belirtilen aile, zanlının tabut içinde kendilerine teslim ettiği cesedi yakarken, vefat eden aile üyesi de gizlice gömüldü. Soyadı Huang olarak açıklanan zanlıya ise ölüm cezası verildi.

Çin'de hayatını kaybedenlerin gömülmesi yerine yakılarak defnedilmesi için çok sayıda kampanya yürütülürken, bazı bölgelerde cenazeler açık bir şekilde yasaklanmış durumda. Bu nedenle yasağa karşı gelerek, hayatını kaybeden yakınlarını gömmek isteyen kişiler, yakma töreni için "yedek ceset" bulma gibi yöntemlere başvuruyor. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı